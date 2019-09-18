周天成中國羽賽晉16強 直落二拍落對手 [影]

台灣羽球一哥周天成（圖）18日在中國羽球公開賽首輪，拍落泰國選手柯實，闖進16強。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣羽球一哥周天成今天在中國羽球公開賽首輪，延續在台北公開賽奪冠的氣勢，僅花34分鐘，以21比12、21比10拍落泰國選手柯實，闖進16強。

總獎金100萬美元（新台幣約3124萬元）的中國羽球公開賽，屬於BWF世界羽球巡迴賽超級1000系列，今年在常州舉行。

世界排名第2的周天成下半年狀況火熱，在印尼、泰國與台北公開賽囊括3冠，這次為大會第2種子，首輪出戰世界排名第30的泰國選手柯實（Khosit Phetpradab），過去4度碰頭，周天成以3勝1敗占優勢，但近2次對決，都大戰3局才分勝負。

雙方開賽短暫拉鋸後，周天成取得9比7領先，隨後再連搶6分、甩開對手，以21比12先下一城。

周天成次局乘勝追擊，一路領先對手，比賽後段更將差距拉開至雙位數，讓對手無力抵抗，周天成最終以21比10勝出，16強賽將對決中國選手黃宇翔與泰國選手王高倫（Kantaphon Wangcharoen）之間的勝方。

中國公開賽今天進入第2天賽程，包括台灣羽球一姐戴資穎、周天成等人，共有7組台將出賽。

另一組台灣男雙組合王齊麟與李洋前一站在台北羽球公開賽，4強止步，本週轉戰中國公開賽，今天首輪以21比17、21比16收拾俄羅斯組合伊凡諾夫（Vladimir Ivanov）與索松諾夫（Ivan Sozonov）。

台灣女雙組合許雅晴與胡綾芳以9比21、12比21，不敵南韓組合，首輪遭到淘汰。

台將後續還有男雙李哲輝與楊博軒、女雙張淨惠與楊景惇、程琪雅與李芷蓁等都將輪番上陣。（編輯：吳協昌）1080918