新北不辦國慶升旗 侯友宜：早規劃爬硬漢嶺

（中央社記者王鴻國新北9日電）國民黨希望執政縣市擴大國慶日舉辦升旗典禮，但新北市卻規劃登硬漢嶺，市長侯友宜表示，這個活動很早前就規劃，突然接到黨部說要辦國慶日升旗典禮，已經來不及改變。

侯友宜今天接受媒體聯訪時重申國慶日不辦升旗典禮，而是帶市府團隊帶國旗去爬觀音山硬漢嶺，至於為何不對外宣布規劃此一活動，侯友宜表示，硬漢嶺不好爬，所以不敢大肆敲鑼打鼓宣傳，怕有人爬不上去或人來了太多，造成交通壅塞及不便。

侯友宜說，「這個活動很早前就規劃了，突然接到黨部說要辦國慶日升旗典禮，已經來不及改變」；新北市過去8年來也只辦過兩次國慶升旗典禮，主要是在元旦擴大舉辦升旗典禮，國慶日就由各地方自辦活動。

侯友宜說，今年規劃爬硬漢嶺主要是以市府團隊為主軸，帶著國旗去登頂，以行動證明一件事，就是大家忙於公務，也要把身體照顧好，擁有健康的身體，才能勝任所有的工作，打敗自己，才能有創新的自己，才能打造不一樣的新北市。

侯友宜強調，爬硬漢嶺證明大家都是硬漢，愛中華民國是一種堅持，是融入在內心裡面往前走的一種力量，不怕任何困難、挑戰，用堅定的心，往上走，讓中華民國會越來越好。（編輯：李錫璋）1081009