美中貿易談判進展助攻 台股再挑戰萬一

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美中貿易談判意外進展，美股道瓊強漲，法人預期，外資可望回流台股，今天盤勢可期，有機會再度挑戰1萬1000點大關。

美中貿易談判代表上週達成初步協議，美國為展現善意，同意暫緩原訂15日調高對2500億美元中國輸美貨品加徵關稅稅率，激勵美股勁揚。

美股上週五勁揚，道瓊工業指數終場上漲319.92點，或1.21%，收在26816.59點；標準普爾500指數上漲32.14點，或1.09%，收在2970.27點。以科技股為主的那斯達克指數上漲106.257點，或1.34%，收在8057.039點。

統計10月10日至12日台股國慶長假期間，道瓊指數共上漲652.5點、漲幅2.49%；那斯達克指數上漲233.26點、漲幅2.98%，費城半導體指數上漲76.68點，漲幅5.06%。

台股9日跌127.35點，收在10889.96點，成交值新台幣1289.99億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣122.42億元。

法人表示，美中雙方貿易談判意外進展，加上第4季電子股旺季效應、接單熱絡，外資可望回流台股，今天盤勢可期，有機會再度挑戰1萬1000點大關。

台積電在美股存託憑證（ADR）來到49.42美元，上漲1%，創歷史新高。台積電第3季營收達新台幣2930.46億元，季增21.6%，表現優於預期，並創歷史單季新高。法人預估，第4季業績可望更上一層樓，續創歷史新高。

股王大立光釋出第4季營運利多訊息，繼8月和9月營收連創歷史新高後，營運可望持續旺到11月。

聯發科9月營收持續攀高，達新台幣234.94億元，創13個月新高。法人預期，聯發科第4季業績可能較第3季滑落，不過，今年總營收應可較去年成長。（編輯：楊玫寧）1081014