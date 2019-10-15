民生工業產值創22年新高 今年可望再成長

（中央社記者廖禹揚台北15日電）經濟部統計，2018年民生工業產值達1兆4194億元，成長3.51%，且為1997年以來新高點；今年1到7月累計8175億元則較去年同期成長1.14%，全年表現可望持續成長。

經濟部統計處今天發布民生工業產業經濟統計簡訊，觀察中業別，占比最高的食品及飼品業（37%）已連續3年正成長，去年產值5227億元創歷史新高，對民生工業成長貢獻1.14個百分點，其中因外食族追求方便、即時的需求，以即時餐時、膳食及菜餚表現最亮眼，分別年增9.23%及12.54%。

食品及飼品業中的保健食品也因高齡化發展，國民健康意識抬頭帶動，年增7.8%。今年1到7月食品及飼品業產值累計3093億元，較去年同期成長2.89%。

其他有顯著成長的民生工業包括非金屬礦物製品業、其他製造業，分別在整體占比達14%及12%。

其他製造業去年產值1702億元，同樣也創歷史新高，年增9.11%，連續9年正成長，對民生工業成長貢獻1.04個百分點，主因隱形眼鏡及室內健身器材帶動。其他製造業今年1到7月累計產值1009億元，較去年同期成長7%。

非金屬礦物製品業則受工業倉儲需求成長帶動，根據營建署統計，去年核發建造執照總樓地板面積年增13.72%，其中工業倉儲類年增24.32%，使預拌混凝土產值年增7.68%，挹注非金屬礦物業整體產值達2001億元，年增5.23%。今年1到7月產值累計1155億元，較去年同期成長2.28%。

統計處表示，台灣民生工業大部分以內銷為主，食品及飼品業、飲料業、菸草業、非金屬礦物製品業、木竹製品業內銷比重都占8、9成以上，僅家具業及其他製造業以外銷為主。而隨著內需市場穩定擴增，統計處預估食品及非金屬礦物製品業等產值今年將進一步提升，外銷為主的隱形眼鏡及室內健身器材也將增加，民生工業今年產值可望持續成長。（編輯：鄭雪文）1081015