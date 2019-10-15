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台積電點火續揚 台股喜收11111點

最新更新：2019/10/15 14:20

（中央社記者江明晏台北15日電）台股大漲飛躍「萬一」大關後，今天台積電持續點火，盤中最高來到11126.45點，創2018年9月以來新高，終場巧妙收在11111.8點，成交量也來到1309.03億元。

美國華爾街股市14日略為收低，在重大財報即將出爐之前，市場正權衡美、中上週達成的局部貿易協議。歐洲主要股市14日回檔，原因是中國經濟數據疲軟，抵消了與美國達成局部貿易協議所形成的樂觀情緒。

台股加權股價指數今天終場上漲44.85點，收在11111.8點，漲幅0.41%，成交值1309.03億元。各類股普遍走揚，電子類股漲幅0.54%、金融類股平盤上漲約0.02%。

觀察權值股走勢，晶圓代工龍頭台積電股價持續走高，收293.5元，漲幅1.21%，創歷史新天價，市值達7.61兆元。股王大立光漲幅近1%，收4500元。鴻海股價來到74.7元，上漲0.27%。

投顧分析師表示，台積電扮演本波上漲指標股，後續業績表現為持續觀察重點，台股支撐為月線約在10900點附近，壓力為11200點附近，看好技術指標短線仍偏多。（編輯：楊玫寧）1081015

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