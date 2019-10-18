藍不分區立委名單 11月中拍板

國民黨不分區立委確定名單預定11月中旬拍板，除黨主席吳敦義（左）是否納入名單引發關注外，媒體18日也點名曾永權（右）等人呼聲頗高。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨預計23日中常會通過不分區立委提名辦法與時程，黨內目前流傳一份名單，包括國民黨副主席曾永權、不分區立委曾銘宗、台南市議員謝龍介等都被點名可能納入，最後確定名單預計於11月中旬拍板。

民進黨不分區立委提名傳出派系角力，國民黨也競爭激烈，除黨主席吳敦義是否納入名單引發關注外，媒體今天也點名曾永權等人呼聲頗高。

國民黨文傳會主委程美華下午接受中央社記者訪問時表示，國民黨不分區提名辦法尚未出爐，媒體寫的都屬於個人的臆測。

黨內目前流傳著一份不分區的名單，包括吳敦義、曾永權、雲林農田水利會長林文瑞、曾銘宗、謝龍介、中常委姚江臨等人都在其中。

針對這份名單，一位中常委私下表示，就個別人選的分析，都有被點名的理由，但還有很多變數。

這位中常委指出，例如曾銘宗，因為有專業度，以及這屆表現評價不錯，因此連任也很合理。

至於國民黨總統參選人韓國瑜陣營，是否會推薦不分區的人選，知情人士表示，韓陣營推薦人選機率不高，但名單關係到選情，一定也會關心。

對於國民黨不分區立委布局，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德日前表示，將以功能性、代表性和均衡性作為提名標準。

國民黨規劃23日中常會通過不分區立委提名作業時程與提名作業規定，24日發函請中評委、中央委員、各層級黨部推薦，10月28日至11月8日受理登記。11日至13日提名審查小組、提名審核委員會審議人選，並於13日將正式提名名單、排名序提報中央委員會，16日中央委員開會行使同意權，經同意名單18日送吳敦義核定。（編輯：趙蔚蘭）1081018