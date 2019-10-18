更多編輯台推薦新聞：
吳舜文新聞獎入圍名單 中央社病主法專題上榜
生活

吳舜文新聞獎入圍名單 中央社病主法專題上榜

影片／太空人兩發3分砲轟垮洋基 美聯冠軍賽聽牌
運動

影片／太空人兩發3分砲轟垮洋基 美聯冠軍賽聽牌

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／突破人生枷鎖 難民學校找尋竹籬笆外藍天
國際

專題／突破人生枷鎖 難民學校找尋竹籬笆外藍天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
2020立委選舉
2020立委選舉開戰在即，藍營多位不分區立委規劃投入區域選戰，還有立委換選區挑戰，讓多個選區可能形成現任立委捉對廝殺局面。
2020立委選舉
新聞專題
2020立委選舉1/25

藍不分區立委名單 11月中拍板

最新更新：2019/10/18 20:29
國民黨不分區立委確定名單預定11月中旬拍板，除黨主席吳敦義（左）是否納入名單引發關注外，媒體18日也點名曾永權（右）等人呼聲頗高。（中央社檔案照片）
國民黨不分區立委確定名單預定11月中旬拍板，除黨主席吳敦義（左）是否納入名單引發關注外，媒體18日也點名曾永權（右）等人呼聲頗高。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨預計23日中常會通過不分區立委提名辦法與時程，黨內目前流傳一份名單，包括國民黨副主席曾永權、不分區立委曾銘宗、台南市議員謝龍介等都被點名可能納入，最後確定名單預計於11月中旬拍板。

民進黨不分區立委提名傳出派系角力，國民黨也競爭激烈，除黨主席吳敦義是否納入名單引發關注外，媒體今天也點名曾永權等人呼聲頗高。

國民黨文傳會主委程美華下午接受中央社記者訪問時表示，國民黨不分區提名辦法尚未出爐，媒體寫的都屬於個人的臆測。

黨內目前流傳著一份不分區的名單，包括吳敦義、曾永權、雲林農田水利會長林文瑞、曾銘宗、謝龍介、中常委姚江臨等人都在其中。

針對這份名單，一位中常委私下表示，就個別人選的分析，都有被點名的理由，但還有很多變數。

這位中常委指出，例如曾銘宗，因為有專業度，以及這屆表現評價不錯，因此連任也很合理。

至於國民黨總統參選人韓國瑜陣營，是否會推薦不分區的人選，知情人士表示，韓陣營推薦人選機率不高，但名單關係到選情，一定也會關心。

對於國民黨不分區立委布局，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德日前表示，將以功能性、代表性和均衡性作為提名標準。

國民黨規劃23日中常會通過不分區立委提名作業時程與提名作業規定，24日發函請中評委、中央委員、各層級黨部推薦，10月28日至11月8日受理登記。11日至13日提名審查小組、提名審核委員會審議人選，並於13日將正式提名名單、排名序提報中央委員會，16日中央委員開會行使同意權，經同意名單18日送吳敦義核定。（編輯：趙蔚蘭）1081018

延伸閱讀
綠不分區提名爭議延燒 總統呼籲黨內理性溝通立委選情優於總統 藍營估不分區安全名單14至15席拚區域立委再增20席 國民黨搶攻六都都會區
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報