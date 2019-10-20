大華府造勢 賴清德：初選已結束是團結時候

前行政院長賴清德（前中）在華府小英後援會造勢活動上與支持者玩自拍。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年10月20日

（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）前行政院長賴清德今天表示，和反對總統蔡英文的綠營支持者溝通良好。他向支持者表示，初選已經結束，現在是團結的時候，希望大家都能回台投票，讓民進黨贏得選舉。

華府小英後援會今天舉辦大型造勢活動，有來自全美，甚至加拿大的綠營支持者近350人與會。總統蔡英文也特別錄製一段影片，希望大家再給她四年時間。

蔡總統表示，擔任總統3年來堅持推動國防產業，讓國防更堅強，並透過修法，防杜假消息，保護民主。很多國際朋友看到台灣守護主權決心，與台灣站在一起，支持台灣民主，也因為政府堅持投資台灣、改善體質，台商大規模回台投資，很多外商也到台灣投資。

蔡總統指出，3年的成就不容易，必須顧好不能倒退。現在只有一個目標，就是「總統勝選，國會過半」。她也拜託支持者明年選舉一定要選「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進的蔡英文」。

賴清德則表示，此行主要目的是要向支持者呼籲一定要團結一致，回台灣投票，捍衛本土政權，讓蔡總統高票當選，讓民進黨立委席次可以過半，台灣才可以持續壯大。

看明年選戰，賴清德深信將會「非常競爭、非常激烈」，民進黨只有團結才能贏得最後勝選。他表示，每個個人、小我都應該成全台灣大我，每個政治人物在大我台灣之前，個人微不足道。「只要台灣贏，沒有一個人輸，只要台灣輸，沒有任何一個人會贏」。他呼籲支持者團結一致，贏得最大勝利。

賴清德此行除了為民進黨明年選舉輔選外，另一個重要目的是與民進黨初選時支持他，反對蔡總統競選連任的綠營支持者溝通，希望他們能捐棄成見。賴清德接受媒體採訪，被問及溝通結果如何時表示，溝通結果反應很好。

他表示，初選已經結束，現在是團結的時候。從今天支持者熱烈參與的情況可以看到輔選成效。但後續還要持續努力，希望讓每個人都能回台灣投票，贏得這場選舉。

在問及國民黨批評民進黨無法處理兩岸關係時，賴清德則不願多談表示，「這不用回答吧」。

賴清德在演說中指出，台灣夢想實現的最大阻礙就是中國，處處打壓台灣、分化台灣。香港近來的反送中事件、美國職籃NBA事件，都可以看出中國是個順我者昌、逆我者亡的霸道國家。

他表示，蔡總統當選以來，率領的民進黨政府積極與海外同鄉共同合作，這段時間以來台美關係越來越好，越來越密切，關係越來越深。美國政府將北美事務協調委員會正名為台灣美國事務委員會、美國國會通過台灣旅行法、美國國防部軍售台灣、川普政府將台灣納入印太架構下，第一線守護民主、數位經濟、基礎建設與綠能產業發展的重要合作對象。

但他也指出，台灣的總統大選與其他國家不同，每個國家選總統是選好的人才帶領國家進步，台灣選的總統要能凝聚台灣共識，團結台灣對抗中共侵略，確保台灣民主。他呼籲僑胞支持蔡總統，因為她能帶領台灣堅定站在民主陣營、帶領台灣繼續增強台美關係、拒絕中國一國兩制與中國原則的九二共識，有能力捍衛台灣主權，確保台灣的民主、自由與人權。（編輯：劉學源）1081020

前行政院長賴清德今天表示，和反對總統蔡英文的綠營支持者溝通良好。他向支持者表示，初選已經結束，現在是團結的時候，希望大家都能回台投票，讓民進黨贏得選舉。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年10月20日

總統蔡英文錄製一段影片給華府小英後援會支持者，希望大家再給她四年時間。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年10月20日