紐約僑界拱選副總統 賴清德微笑以對

前行政院長賴清德20日在紐約替總統蔡英文輔選，演講時強調團結支持蔡總統連任，「只要台灣贏，就沒有輸家」。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年10月21日

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）前行政院長賴清德今天在紐約替總統蔡英文輔選，僑界殷切期盼他與蔡總統搭檔競選，賴清德一概微笑回應，他在演講時強調團結支持蔡總統連任，「只要台灣贏，就沒有輸家」。

蔡總統大紐約及新澤西後援會合辦的造勢大會晚間在皇后區法拉盛舉行，席開52桌，現場擠進500多人，座無虛席。賴清德在鼓聲與熱烈歡呼中進場，逐桌與僑胞握手問好，主持人高呼「蔡英文當選」、「賴清德加油」等口號。

賴清德登台向後援會授旗前，現場播放蔡總統為大紐約地區僑胞錄製的影片。蔡總統在片中細數執政3年多的成績單，並於結尾表示「four more years（再4年），大家一起作夥為台灣打拚」。

影片播畢，主持人在蔡總統與賴清德照片並列的背板前帶頭高喊「four more years plus 賴清德」（再4年加賴清德），台下僑胞熱烈響應。面對僑界拱選副總統，坐在台下的賴清德僅微笑回應，未多作表示。

賴清德演講時提到，當初參加民主進步黨總統初選是為帶起台灣士氣，初選結束就是團結的時候，自己就是有無團結的指標，所以一定要到美國替蔡總統輔選。

他說，期盼在場僑胞發揮自由女神像的精神、紐約重建世貿大樓的勇氣與韌性，共同守護台灣，支持蔡總統連任，讓民進黨國會席次過半，「只要台灣贏，就沒有輸家；如果台灣輸，就沒有人贏」。

賴清德指出，中國不斷打壓台灣，除了掠奪邦交國，阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL），更想盡辦法統戰、分化，操作假消息影響台灣民心。

他說：「台灣如果選不對人，台灣的民主就消失了。」

賴清德說，此行主要目的是鼓勵僑胞明年1月踴躍返台投票，選舉有如棒球比賽，9局沒結束不知道結果，票開出來才算數，不要看民調數字以為選舉結果已定，就放棄返台投票。

賴清德15日起先後造訪舊金山、芝加哥與華府，紐約是赴美輔選最後一站，預定明天搭機返台。

他在造勢大會後受訪表示，行程走完心情輕鬆，此行所到之處僑胞非常熱情，經過他不斷說明與拜託，原本沒有打算返台投票的僑胞都轉變心意，願意回台投票，但有些人訂不到機票，可能要設法協助他們返台投票。（編輯:韋樞）1081021

前行政院長賴清德（左）20日在紐約替總統蔡英文輔選，向大紐約及新澤西後援會代表授旗。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年10月21日