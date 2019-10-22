鴻海台積電走堅 台股驚驚漲創波段高

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海、台積電走勢堅挺，台股今天早盤驚驚漲，創去年1月下旬以來波段高點。法人指出，未來數週季報、法說、資金、旺季行情可期，台股短線仍是高檔震盪格局。

台股今天早盤走強，最高來到11268.43點，大漲84點，不僅飛躍去年8月下旬11186點和去年6月上旬11261點盤中高點，更逼近去年1月下旬11270點波段高點。儘管盤中漲幅收斂，走勢仍高檔區間整理。

到10時14分，台股加權指數來到11230.02點，上揚45.87點，漲幅0.41%，成交值來到新台幣565.3億元。電子股盤中漲0.61%，金融股小跌0.08%。

主要蘋概股走勢堅挺，其中台積電盤中來到292元，漲0.69%，鴻海盤中來到78.6元，漲1.29%， 股王大立光維持平盤4380元。

日月光投控來到77.9元，漲0.26%。可成來到258元，漲1.18%。

被動元件族群國巨來到314.5元，漲0.32%，華新科來到182.5元，小跌0.54%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天續創波段高點，5日均線約11187點持續向上，大盤驚驚漲，預估今天量能約1300億元。

展望台股後市，簡伯儀指出，台股價量結構不錯，加上新台幣兌美元匯率持續升值，未來數週季報、法說、資金、旺季行情可期，台股短線仍是高檔震盪格局。（編輯：楊玫寧）1081022