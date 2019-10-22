外貿協會獲史迪威銅獎 讓世界看見台灣

（中央社記者廖禹揚台北22日電）外貿協會為推廣台灣會展品牌，規劃MEET TAIWAN系列活動，行銷成果獲國際大獎肯定，日前榮獲史迪威國際商業大獎年度旅遊產業公關活動類別銅獎。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞表示，「推動台灣會展產業發展計畫—會展產業整體計畫」（MEET TAIWAN）日前獲被稱為「商業界奧斯卡獎」的史迪威（Stevie Awards）國際商業大獎肯定。

外貿協會表示，史迪威大獎是全球唯一的企業商業評選活動，今年吸引74國、超過4000個以上企業組織或個人報名參賽，由250多名全球企業高層及產業專業人士組成的國際評審委員會評選出各類獎項獲獎者。

外貿協會轉述，駐奧地利代表處經濟組組長楊淑媚19日代表受獎時感謝主辦單位肯定，並表示MEET TAIWAN計畫最重要目標為推廣台灣，使台灣成為全球會展活動重要目的地之一，之後會持續提升MEET TAIWAN服務。

由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的MEET TAIWAN，包含High Five Taiwan、Picture Taiwan及Dive into Taiwan等3項活動，在全球各大獎勵旅遊展及推廣活動中以特製VR影片開場，展現台灣之美，並透過官網邀請各國網友上傳High Five自拍照，增加互動。

同時，也搭配Picture Taiwan打造一站式會議獎勵遊旅雲端資料庫，透過聊天機器人及大數據資料，零時差、零距離向全球提供台灣獎勵旅遊資訊。

今年的Dive into Taiwan則以亞洲超級團隊與台灣心感知體驗活動為主軸，結合創新On-line to Off-line行銷手法，導入遊戲競賽機制，為來台企業打造「台式」企業獎勵旅遊體驗行程，也帶動台灣獎勵旅遊產業升級。（編輯：謝佳珍）1081022