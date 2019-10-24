大銀台灣精銳等3台企加碼 根留台灣投資破244億

台灣精銳科技（圖）、大銀微系統及不具名光電大廠24日通過經濟部投資台灣事務所聯審，共將投資新台幣122億元，預期帶來587個就業機會。（圖取自APEX DYNAMICS, INC. YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者廖禹揚台北24日電）上銀旗下大銀微系統、台灣精銳科技及不具名光電大廠今天通過經濟部投資台灣事務所聯審，共將投資122億元，挹注根留台灣加速投資行動方案總投資額突破244億元。

投資台灣事務所今天舉行根留台灣加速投資行動方案第7次聯審會議，通過3案共將投資122億元，預期帶來587個本國就業機會。截至目前已有13家業者投資超過244億元，預期創造1382個本國就業機會。

經濟部表示，大銀微系統將投資逾43億，在新竹鳳山工業區與雲林科技工業區興建廠房，同時設立客戶服務中心及研發中心，預計招募157名本國人才。

亞洲唯一能自主研發生產超精密伺服系統專用行星式齒輪減速機及高精度齒輪齒排的台灣精銳科技，則規劃投入30億，擴建中科后里園區生產基地，發展高利基新產品，目標與上下游供應鏈合作，打造台灣成為全球智慧機械與高階設備關鍵零組件研發製造中心。

不願具名的光電大廠則將投資約48億，在台灣中部工業區與科學園區增設生產據點，預期將可帶來約300個本國就業機會。（編輯：黃國倫）1081024