蘇貞昌：韓國瑜信口開河 前瞻預算不能違法動用

（中央社記者王鴻國新北27日電）行政院長蘇貞昌今天對國民黨總統參選人韓國瑜提出補助學生留學政見表示，所謂年輕人留學，其實教育部早就在做；可見韓國瑜實在不但信口開河，前瞻預算也不能違法動用。

蘇貞昌今天上午視察五股疏洪道左岸堤防防洪計畫時接受媒體聯訪，針對韓國瑜提出補助學生出國留學政見表示，韓國瑜所謂年輕人留學，其實教育部早就在做，所有大學生、研究生一年出國交換學生的錢不只要幾千億，而且國外的大學收不收？有沒有名額？都是問題。

他說，韓國瑜實在不但信口開河，而且毫不做準備，也不做一些讓人民能夠相信的事，以致於第2天，連國政團都跳出來善後，變成善後團。做總統的候選人，實在不該如此地不負責任。

至於韓國瑜提及留學補助要動用新台幣500億元的前瞻計畫預算一事，蘇貞昌再批評韓國瑜信口開河及毫無國家政府預算的觀念，他說，因為預算經立法院通過後，政府要依法行政，不是可以隨便動用，這是違法的。

談到「魔鬼說」引發前總統馬英九指蘇不適任行政院長，且藍營也傳出擬發動倒閣等聲音，蘇揆對媒體表示「矮化台灣國格，要讓2300萬台灣人失去自由、失去民主，還有可能送新疆再教育的人，就是魔鬼。對香港百萬人上街頭毫不同情，對香港年輕人、學生一再被打、被殺、被失蹤毫不同情，卻要為『林鄭』脫逃、為港府解套來擘劃的人，就是魔鬼」。

他也針對台北市的貧窮線訂在24.3K，但明年的基本工資卻是23.8K，引發蔡政府經濟有變好說法破功的質疑，蘇貞昌表示，總統蔡英文一再提高基本工資，一再為人民減稅，一再增加福利。蔡總統真的拿出最大的魄力在改善人民的生活，已經打破過去馬政府的22K，政府會繼續努力，請大家多給蔡總統時間，一定會做的更好。

蘇貞昌也針對執行死刑的相關報導再說明表示，這件事情是在立法院因立委的質詢答覆，答覆內容有二半，但媒體都只報導一半。

他表示，另一半說法是，「定讞的死刑要執行的時候都要非常嚴謹，因為生命是人權之首，生命不可回復性，過去死刑判決也有錯誤的前例，因此法務部在執行時用非常嚴謹的態度來面對，這是可以理解的」，過去媒體只報導一半，沒有錯，但希望另一半也請一併報導。（編輯：張銘坤）1081027