中職年度最佳進步獎 悍將投手陳仕朋拿下

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）中華職棒年度頒獎典禮今天舉行，年度最佳進步獎由富邦悍將投手陳仕朋拿下，本季他成為球隊本土先發輪值，拿下11勝佳績，不過他說：「明年還要再挑戰一次進步獎。」

年度最佳進步獎競爭激烈，入圍者有桃猿的林立，本季打擊率3成89，全壘打20支，還有今年拿下11勝、防禦率僅3.48的富邦悍將投手陳仕朋，以及中信兄弟吳東融，本季打擊率3成。

最終由陳仕朋脫穎而出，他從2016年季中加入職棒，2017年首度在一軍先發，不過只有1場的機會，吞下敗投；去年出賽7場包含6場先發，拿下0勝2敗，防禦率是偏高的7.24。

陳仕朋去年秋訓得到二軍投手教練王建民的幫助，本季表現大躍進，成為悍將找尋已久的固定本土先發投手，總計出賽23場都是先發，拿下11勝8敗，防禦率僅3.48。

陳仕朋上台領獎時顯得相當緊張，致詞時說：「謝謝球團給我這麼好的資源，讓我能在球場上展現最好的一面，感謝教練團給我這麼多機會，還有投手教練余文彬，一整年起起伏伏都是你在幫我調整，謝謝王建民教練，秋訓春訓給我很多幫助。」

陳仕朋受訪時笑說，因為其他2個競爭者都很強，沒有預期到能奪下獎項。他也直呼：「很緊張，現在還是在緊張。」陳仕朋表示，今年自己確實有很大進步，尤其遇到要失分時可以守下來，並吃下先發投手該有的局數。

不過陳仕朋並不因此滿足，希望能進步再進步，喊出「希望明年可以再挑戰一次最佳進步獎。」明年陳仕朋也想挑戰防禦率王，他認為防禦率是投手很重要的一環，他笑說：「不過這要回去跟羅力（本季獲獎者）講一下。」

陳仕朋也提到，非常感謝家人，每一場比賽都到場看球，包括爸爸、媽媽、阿公及阿嬤；至於家人都會跟他說什麼，他笑說：「他們會叫我不要投保送。」（編輯：管中維）1081029