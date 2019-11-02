蔡總統指韓國瑜有三酸 批馬台美關係說法錯誤

（中央社記者溫貴香台南市2日電）總統蔡英文今天提出對手韓國瑜有「三酸」，民調不好酸民調、媒體監督酸媒體、民進黨團結就酸民進黨；前總統馬英九批評台美關係友好但缺乏實效，總統表示，連美台商會會長韓儒伯都跳出來回應馬英九講的是錯的。

總統蔡英文上午與前行政院長賴清德同場同框出席總統與民進黨立委林俊憲聯合競選總部成立大會，兩人合體打團結牌，力拚總統連任與國會過半，賴清德強調，台南市作為民主聖地，立委選舉要再揮出全壘打。

總統會後受訪火力全開，被詢及賴清德酸國民黨總統參選人韓國瑜「從奇特變奇怪」；韓國瑜回應，賴清德之前受盡委屈，剛療傷止痛，實在沒必要在經歷政界這麼深後，在這個時候跳出講一些酸言酸語。韓國瑜更指民進黨操控媒體。

總統反問媒體「你們有被民進黨操控嗎？我們要是有能力操控媒體，韓市長去年就不會當選，不是嗎？院長昨天才講一句奇怪，韓國瑜為何回那麼多句話，看起來他（韓國瑜）是不是很在意這句話」。

總統表示，她要告訴韓市長，不要民調不利就酸民調，不要因為媒體監督他就酸媒體，也不要因民進黨團結就酸民進黨。

韓國瑜今天也在台南幫國民黨立委參選洪秀柱站台，總統對此表示，今天是好日子，競選總部成立應該蠻多的。重點在於民進黨是團結的，民進黨非常珍惜每一席立委，會盡全力幫助民進黨提名的每一席立委或戰友可以當選。

此外，前總統馬英九日前在英國牛津大學發表演說時提到台海要重獲和平與穩定，台灣須接受「九二共識」，並形容台美關係「友好但缺實效」。

總統回應表示，台灣是一個民主的國家，人民的意志最重要，這時候人民的意志很清楚，無法接受一國兩制。

總統並說，馬英九擔任總統的時候，也非常關注、強調台美關係；至於有無實質意義，連美台商會會長都看不下去，都跳出來講說馬英九所言是錯的，不但講錯、也是一個很奇怪的講法。（編輯：郭萍英）1081102