鴻海股價續創近7個月高點 市值觸1.28兆元

鴻海8日早盤走揚，最高來到92.9元，漲2.31%，續創今年4月中旬以來高點，市值一度攻上新台幣1.28兆元。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海今天早盤走揚，最高來到92.9元，漲2.31%，續創今年4月中旬以來高點，市值一度攻上新台幣1.28兆元，盤中成交量放大超過5.4萬張。外資法人已連19日買超鴻海。

從10月到今天早盤高點，鴻海漲幅超過2成，來到26.9%，期間市值大增2731億元。

外資法人持續買超鴻海推升股價，7日外資買超鴻海4萬3149張，三大法人買超4萬4518張，從10月14日到11月7日，累計外資已經連續19個交易日買超鴻海累計達47萬877張，三大法人期間累計買超鴻海達47萬9825張。

鴻海規劃於13日舉辦法人說明會，屆時大股東鴻海創辦人郭台銘動向、主要大客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、明年上半年營運展望、鴻海布局5G進展等，將是法人關注焦點。

展望今年第4季，法人指出，鴻海業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。

鴻海自結10月合併營收5958.82億元，較9月微增1.38%，比去年同期成長1.04%。法人指出，鴻海10月營收創歷史同期新高。

累計今年前10月鴻海自結合併營收4兆1973.72億元，較去年同期成長2.99%。法人表示，鴻海前10月營收也創歷史同期新高。（編輯：郭萍英）1081108