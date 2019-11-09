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總統大選登記倒數 蔡賴16日可望高雄總部同台

最新更新：2019/11/09 12:24
針對外界預測蔡賴配呼之欲出，但總統蔡英文（左）仍維持一貫基調強調適當時機就會宣布。圖右為前行政院長賴清德。（中央社檔案照片）
針對外界預測蔡賴配呼之欲出，但總統蔡英文（左）仍維持一貫基調強調適當時機就會宣布。圖右為前行政院長賴清德。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北9日電）總統蔡英文副手人選備受關注，在總統副總統選舉18日將開始登記，外界關注蔡賴配之際，蔡總統第一個競選總部將於16日在高雄成立，蔡總統和前行政院長賴清德可望再同台，也被解讀為蔡賴配暖身、營造氣勢。

針對外界預測蔡賴配呼之欲出，但蔡總統仍維持一貫基調強調適當時機就會宣布，蔡陣營表示，所謂適當時機就是對手出牌後再亮底牌。

尋求連任的總統蔡英文第一個競選總部，16日將在國民黨總統參選人韓國瑜大本營高雄成立，高雄競總主委、立委管碧玲上午受訪表示，當天總統蔡英文親自出席且有「神秘嘉賓」與總統同框。

管碧玲表示，16日競總預計下午從園遊會起跑，慢慢聚集人潮，南部與北部民情不同，需要讓支持者參與、表達熱情，除園遊會外，也會安排演講晚會。

知情人士透露，神秘嘉賓就是前行政院長賴清德，這樣的安排，象徵從「蔡賴合」升級為「蔡賴配」。蔡總統與賴清德從上週六在台南立委參選人林俊憲競選總部成立同台後，在高雄的立委輔選行程，兩人即使出席同一場活動，如立委李昆澤的音樂會，都是一前一後，16日兩人將首度正式在高雄同台，訴求從高雄贏、整個台灣就會贏。

對於蔡總統何時宣布副手，蔡營輔選幹部指出，對蔡總統而言，現任者主要向國人說明政績，沒有必要急著公布人選，會隨著客觀情勢審時度勢決定公布的時機，也就是總統所講的，適當時機會宣布最佳組合。

至於何謂適當時機？蔡營幹部不願多說。不過，核心人士表示，所謂適當時機當然是等對方（國民黨總統參選人韓國瑜）出牌再亮底牌，這就是適當時機，「18日就要登記了，不管怎麼樣，下週是最後時間」。（編輯：紀淑芳）1081109

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