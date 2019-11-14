網傳護航蔡總統學歷 中選會：沒有小英條款

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）網路謠傳中選會正修法護航總統蔡英文學歷，中選會主委李進勇今天說，「這是誤會」。2011年選罷法施行細則修改後的規定是一體適用，2012年馬英九、2016年朱立倫也都適用，並無「小英條款」。

對於網路謠傳「中選會現在又訂製小英學歷特別條款」、「李進勇現在修規定護航辣台妹學歷」等謠言，李進勇今天列席立法院內政委員會會前受訪表示，「這是誤會」。依2011年9月1日修正公布的總統副總統選舉罷免法施行細則規定，國內外學歷證明文件曾刊登在選舉公報學歷欄內者可免附。

他說，這是一體適用的規定。例如，2012年競選連任的前總統馬英九，2016年參加總統大選的時任新北市長朱立倫也都適用此規定，「沒有所謂的小英條款」，希望大家不要再以訛傳訛。

民進黨籍立委劉世芳質詢時也問到這個議題，李進勇說明，蔡總統2010年參加新北市第1屆市長選舉時，檢附國立台灣大學法律系學士學歷，及經外館驗證學歷為倫敦政經學院法學博士。

此外，對於一邊一國行動黨擬提名前總統陳水扁擔任不分區立委候選人，李進勇表示，中選會在接受候選人登記後進行清查，經過委員會的審查，通過後才會正式公告為候選人，若審查不通過，將喪失候選人資格。

他說，中選會將依照公職人員選罷法26、27條的規定處理，等到真正名單送進來後，依法辦理。（編輯：林興盟）1081114