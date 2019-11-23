傳黨內醞釀逼宮吳敦義 朱立倫連勝文反駁

（中央社記者劉冠廷台北23日電）外傳國民黨內醞釀逼宮黨主席吳敦義，前新北市長朱立倫今天表示，這就是標準的見縫插針，目前只有勝選方程式，沒有人可以自私自利地考量敗選模式。中央委員連勝文受訪時也說，他沒有在安排黨主席的選舉。

國民黨立委參選人林國春今天在新北市板橋區舉辦競選總部成立大會，包括國民黨主席吳敦義、鴻海創辦人郭台銘、朱立倫、新北市長侯友宜、國民黨中央委員連勝文皆分別到場站台。

外傳國民黨內，逼宮吳敦義的聲音正漸漸浮現，對此，朱立倫受訪時表示，這就是標準的見縫插針，目前只有勝選方程式，沒有人可以自私自利的考量敗選模式，絕無此事，所以每一位都要共同追求勝選模式。

媒體詢問，吳敦義與郭台銘私下見面，傳出國民黨總統參選人韓國瑜不開心，朱立倫說，黨內要溝通順暢，不要再有任何問題，讓對手見縫插針，過去的紛擾希望都能夠過去，只有越團結，越少問題與縫隙，才能夠爭取勝選。

朱立倫也說，就是要全黨團結，韓國瑜是最重要的母雞，大家都是助選員，只要沒有參選總統的人，對國民黨來講都是助選員。

連勝文受訪時，也有媒體問到若是明年選不好，傳出包括連系在內，要對吳敦義逼宮，連勝文表示，他不知道別人怎麼想，至少他沒有在安排黨主席的選舉，2021年才要選黨主席，「現在2020年都還沒到，就在想2021年，不是有點好笑嗎？」

談起郭台銘今天來幫忙站台，連勝文說，從捍衛中華民國的立場來講，郭台銘曾說希望讓國民黨的立委參選人多選上幾席，這點他非常感謝；選舉多一票就是勝利，所以能集結支持團結的力量，在五五波的選區中，多一份支持就多一份勝算。（編輯：張均懋）1081123