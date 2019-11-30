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韓國瑜陣營主張7天假部分恢復 教師節優先

最新更新：2019/11/30 20:00
針對青年提出恢復7天假的議題，國民黨副總統參選人張善政30日表示，將部分恢復，以教師節優先。（示意圖／中央社檔案照片）
針對青年提出恢復7天假的議題，國民黨副總統參選人張善政30日表示，將部分恢復，以教師節優先。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北30日電）國民黨總統參選人韓國瑜、副總統參選人張善政今天在台北與青年對談，與會青年提到能否恢復7天假，張善政表示，將部分恢復，教師節優先恢復放假，但一口氣恢復7天，企業可能適應不良，要再研議。

韓國瑜、張善政下午出席青年後援會暨座談會，聆聽青年意見。

與會青年提到勞權問題，包括是否會修改一例一休、恢復7天假等。張善政表示，當選後會廢除一例一休這個惡法，也會翻修這個基本精神，現在的一例一休不信任勞資雙方，將來修法方向會讓勞資協商有更多的彈性，但若勞方被欺負，政府一定會介入。

至於恢復7天假，張善政說，他們的方向是部分恢復，像是教師節應恢復放假，其他的假是否要恢復還要再研議，擔心企業界一口氣放7天會適應不良。

針對青年從政議題，張善政說，國民黨方面要參加革命實踐研究院，民進黨方面就是要參加凱達格蘭學校，他則是想在政府內推動一個國策顧問學院，讓年輕人有個藍綠之外的選擇，凡是願意了解國政內容的人，都可以來上課。

張善政說，年輕人學成之後，可以到經濟部等部會首長辦公室擔任機要，透過實際接觸政策制定過程，培養出30歲年齡層的機要人才，以及40歲年齡層的次長人才，未來可能可以參與內閣。

也有青年對於韓國瑜提出讓大學生、碩士生出國交換及公教出國進修的政見有正面迴響，希望政府能鼓勵業界的青年出國學習。張善政說，政府可以用政策誘因，鼓勵業界放員工出國。（編輯：鄭雪文）1081130

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