黃國昌再爆李佳芬家族涉圈地圖利 韓營：已提告

（中央社記者吳佳蓉、王承中台北2日電）緊追採砂案，時代力量立委黃國昌今天表示，國民黨總統參選人韓國瑜與岳家先違法占用河川地，再變更為礦業用地蓋砂石場，而後申請變更做休閒農場，藉此圈地，期間還兩度申請讓售，試圖把土地變私有。

國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之告訴中央社記者，絕對沒有圈地，黃國昌從頭到尾都在扯這些沒有的事，已經歹戲拖棚，他跟法律顧問葉慶元上午已去台北地檢署按鈴控告黃國昌意圖使人不當選，後續就交由司法處理，韓辦不會再隨黃國昌起舞。

針對時代力量立委黃國昌質疑國民黨總統參選人韓國瑜關說砂石案，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之（左）2日在律師葉慶元（右）陪同下，前往台北地檢署對黃國昌按鈴提告。中央社記者王騰毅攝 108年12月2日

財政部國產署署長曾國基回應，2000年至2002年間該地並未出租，對於這段時間是否有被占用情形，會盡快調出當時航照圖確認處理；他也證實，該地有兩次提出專案讓售申請，不過，依法是可以提出申請，但最終因估價價格較高等理由未果。

至於與地方政府間就委託經營案件的橫向聯繫，曾國基表示，近年已陸續進行各項改善補救作為，要求地方政府若有經辦計畫廢止情形，要來通知國產署。

時代力量立委黃國昌繼日前舉辦記者會，質疑韓國瑜及其妻子李佳芬在過去擔任立委、雲林縣議員期間，利用權勢在濁水溪河川地蓋新堤防，並在新、舊堤防間圈地，再將農牧用地變更為礦業用地，占用國有地蓋砂石場，是典型的特權牟利。

黃國昌今天在立法院財委會質詢時進一步指出，這塊新舊堤防間的河川地2000年6月被登記為國有財產，且國產署並未將此地出租，但從農委會取得的航照圖來看，當時上面就有怪手及廠房，要開發為砂石場，應屬違法占用。

時代力量立委黃國昌（圖）2日在立法院財政委員會，就濁水溪河床採砂牟利案議題質詢，指國民黨總統參選人韓國瑜與岳家先違法占用河川地，再變更為礦業用地蓋砂石場，而後申請變更做休閒農場，藉此圈地，期間還兩度申請讓售，試圖把土地變私有。中央社記者施宗暉攝 108年12月2日

黃國昌說，花納稅人的錢，蓋出一塊新生地，然後有權有勢的人，想做砂石場，就把該地申請變更成礦業用地，之後又在2006年申請變更為農牧用地，要做休閒農場；期間還兩度申請提出專案讓售，要把國有地變成自家私有地，反映出當初圈地的真正目的，就是要從違法占用轉為私有。

黃國昌表示，且當初雖然申請以委託經營方式要做休閒農場，但最終根本沒有執行，2013年當初同意的目的事業主管機關雲林縣政府，早就廢止該案，但國產署到今年夏天才知道，收回這塊國有地，從2000年到今年夏天，該地一路被圈地到此才結束。

黃國昌質疑，先不論其他環節，2000年到2002年間，國產署（當時為國有財產局）為何沒有去勘查，排除占用，事後有沒有合理追討占用補償金；且雲林縣政府2013年就廢止休閒農場計畫，國產署卻到今年夏天才知道，這期間該地持續被占用。

黃國昌表示，韓國瑜被揭發過去的違法濫權，要勇敢面對，而非濫訴製造煙霧彈，真的要告，就以自訴方式，並呼籲台北地方法院早點開庭，兩人直球對決，不要透過向檢察官提起告訴方式，再以偵查不公開當擋箭牌迴避。（編輯：林孟汝）1081202