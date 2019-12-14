綠選前之夜會師凱道 藍營台北場地還在喬

選戰倒數，力拚總統蔡英文（左）連任的綠營已搶下選前之夜凱達格蘭大道路權；規劃要用大型造勢催出真民調的韓國瑜（右）陣營則還在思考北市適合場地。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北14日電）選戰倒數，各陣營拚造勢，選前之夜攸關勝選氣勢，綠營將在高雄、新北、台北舉辦，已搶下凱達格蘭大道路權；藍營則預定在北高跳點，但包括凱道、台北市政府前廣場都沒搶到，現在還在思考北市的適合場地。

民進黨力拚總統蔡英文連任、國會過半，民進黨人士表示，選前之夜，綠營將由南而北分別在高雄市、新北市、台北市舉辦3場造勢晚會，從高雄出發，凸顯對手韓國瑜落跑，之後回防新北市板橋，助攻兩席立委上壘，最後會師凱達格蘭大道。

選前黃金週1月3日在新北市三重、汐止，舉辦兩場造勢晚會，1月4日集結中台灣，分別在雲林、彰化、台中舉辦3場造勢，1月5日前進至桃園市、新北市與台南市分別舉行造勢活動。

總統蔡英文連任競選辦公室發言人廖泰翔受訪表示，選前之夜或選前黃金週相關選舉活動均籌備中，場地也在申請中，確認後會再正式宣布。

韓國瑜祭出民調蓋牌奇招，規劃要用大型造勢催出真民調。韓陣營接下來21日將在高雄舉行挺韓大遊行，和罷韓遊行拚場；29日將在台中造勢，喊出號召50萬人目標。

至於選前黃金週和選前之夜成為各陣營比拚氣勢的最後關鍵，國民黨務人士表示，1月4、5、10日凱達格蘭大道和台北市政府前廣場一開放預定即被秒殺，藍營並沒有搶到路權。

黨務人士說，1月4、5日原本打算在台北舉行造勢，但因為沒有場地，目前可能跟新北市合辦，在新北二重疏洪道舉行，盼重現日前三重造勢熱潮。

至於選前之夜，黨務人士說，預定在台北、台中、高雄三地跳點舉辦，台北目前尚未找到適合場地，台中場地有著落，但仍在評估。（編輯：郭萍英）1081214