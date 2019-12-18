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總統大選首場政見會
2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度在電視轉播中完整呈現政見。
總統大選首場政見會
新聞專題
總統大選首場政見會10/13

蔡英文：總統不能信口開河 選民對韓有疑慮

最新更新：2019/12/18 20:25
民進黨總統候選人蔡英文（前）18日出席在華視舉辦的首場總統候選人電視政見發表會。中央社記者謝佳璋攝　108年12月18日
民進黨總統候選人蔡英文（前）18日出席在華視舉辦的首場總統候選人電視政見發表會。中央社記者謝佳璋攝　108年12月18日

（中央社台北18日電）總統蔡英文今天在政見會表示，當前國際政治情勢複雜，經濟也進入新變局，總統要有國際視野，提前準備，帶領國家在變局中穩定前進；但一個總統不能信口開河，每一句話都很重要，不重視承諾，信口開河，台灣負責任、守信的誠信國際形象就會被破壞。

她說，很多選民對韓國瑜有疑慮，就是常今天說了一件事，明天就否定掉了，而且立場常是曖昧的。例如中共提出一國兩制台灣方案，台灣人議論紛紛之際，韓卻到香港訪問，還進中聯辦，強化一國兩制氛圍。

蔡總統說，國民黨不論在朝在野，對中國進逼、處處退讓，加上香港民主抗爭，國民黨包括韓都模糊以對，這次不分區提名更令人感到不安，就是為何年輕人有亡國感原因，如果不知道原因，還當做是政治炒作，就是不曉得人民在想什麼。

蔡總統提出四個認知，請韓國瑜特別注意，一、片面改變現狀是中國不是台灣；二、要知道中國正利用「九二共識」掏空中華民國；三、不能以主權交換短期經濟利益、經濟發展和外交空間；要警覺到中國正在全面滲透、分化台灣社會。（編輯：林淑媛）1081218

由中央選舉委員會主辦的2020總統大選首場電視政見發表會，18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左2起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜首度同場交鋒。（中選會提供）中央社　108年12月18日
由中央選舉委員會主辦的2020總統大選首場電視政見發表會，18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左2起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜首度同場交鋒。（中選會提供）中央社　108年12月18日
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