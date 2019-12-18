蔡總統強打政績牌 砲轟韓國瑜沒治國能力

（中央社台北18日電）總統蔡英文今天在首場政見會上，連番攻擊韓國瑜落跑、亂開政策支票、沒有治國能力、兩岸立場曖昧，細數從年金改革到因應美中貿易戰火，台灣經濟表現居四小龍第一，是值得信賴、有能力的政府。

2020大選首場總統電視政見會今天晚間登場，爭取連任的蔡總統，政見會上砲火全開，對韓國瑜提出的質疑不僅當場一一回擊，更提出四個認知要韓國瑜注意，強勢攻擊對手的表現超乎預期。

蔡總統一開始就回應韓國瑜對她國家定位的質疑，蔡總統說，「現在不是在選中華民國總統嗎？滿場不是國旗嗎？政府的運作不就是跟著憲政體制在運作嗎」，這就是無中生有。

她也質疑韓國瑜身為政治人物的誠信。蔡總統說，2020要選出值得信賴的總統，但韓國瑜當選市長不到3個月就宣布要選總統爭取提名，選民從未見過，這是政治人物違背責任政治，背棄對選民承諾。

對於韓國瑜的批評與發言，蔡總統也不假辭色還擊，強調韓國瑜和他的政黨對她很多指教和批評，大多是歧視性、情緒性。

蔡總統說，韓國瑜很多政策宣示，讓許多人覺得有一些「娛樂效果」，例如選市長時，說要在太平島挖石油；在選總統的時候，說要在花東蓋不限速腳踏車高速公路、在台灣高山上蓋升旗台。韓國瑜的承諾天馬行空，當被問到錢從哪裡來，常常說就從前瞻基礎建設計畫來，但韓卻批評前瞻基礎建設計畫，他的政策承諾需要好幾個前瞻基礎建設計畫的錢。

蔡總統表示，擔任國家的領導人，必須要有一定的條件，如果背棄對選民的承諾，天馬行空地開政策支票，沒有帶領國家的能力，這絕對不是要選擇的總統候選人。

韓國瑜批評民進黨政府貪汙，蔡總統反問，這段期間，高市府「閨密變主祕」，韓國瑜這些事情有好好解釋一下嗎。

在兩岸議題上，蔡總統說，很多選民對韓國瑜有疑慮，就是常今天說了一件事，明天就否定掉了，而且立場常是曖昧的。例如中共提出一國兩制台灣方案，台灣人議論紛紛之際，韓卻到香港訪問，還進中聯辦，強化一國兩制氛圍。

蔡總統表示，國民黨不論在朝在野，對中國進逼、處處退讓，加上香港民主抗爭，國民黨包括韓都模糊以對，這次不分區提名更令人感到不安，就是為何年輕人有亡國感原因，如果不知道原因，還當做是政治炒作，就是不曉得人民在想什麼。

蔡總統指出，一個好的國家元首，還要具備幾個要件。第一個必須有堅定改革的意志力，要能夠沈得住氣，能夠忍受攻擊，在不同的意見當中，去縮小社會分歧，例如她做到軍公教年改；總統也需要在變局中去創造機遇，例如美中的貿易戰影響全球經濟，但台灣反而成為四小龍第一名，聯合國都說，台灣是美中貿易戰的贏家。

她表示，總統還要有治國的能力，她因應少子化、高齡化的社會，做了許多事，財政還是平衡，比前一個政府好太多；前政府時期，國家的債務佔GDP36%，現在只有31.5%。

蔡總統認為，總統要有抗壓的能力，中國對台灣的文攻武嚇不斷，她沒有退讓過，中國拿觀光客當作工具來威脅，她也沒有低頭；她把觀光的客源拓廣了，今年有1111萬人次的觀光客，創歷史新高，而且客源來自歐、美、日、韓、新南向，大陸客已經從44%降到24%。

她表示，總統也要有正義感，她為青年做社會住宅、向原住民道歉、對威權時代的轉型正義都著墨很深。三年多以前她接手的時候，「政府只有逆風，沒有高飛」，三年多來，過去政府做不到、不敢做、不願意做，蔡英文都做到，蔡英文是值得信賴，會做事的，會有能力的一個政府。

總統蔡英文今天在政見會強調，當前國際政治情勢複雜，經濟也進入新變局，總統要有國際視野，提前準備，帶領國家在變局中穩定前進；但一個總統不能信口開河，每一句話都很重要。1081218