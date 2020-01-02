全台300路口拜票同步造勢 蔡總統現身小巨蛋

選戰倒數，總統蔡英文連任辦公室與民進黨全國立委候選人2日早上同步展開「台灣要贏，全台站出來」站路口拜票活動，蔡總統（前左2）一早在台北小巨蛋前廣場替黨籍立委候選人站台，離去前揮手致意。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

（中央社記者游凱翔、葉素萍台北2日電）選戰倒數，民進黨全國的立委候選人今天同步在上午7時30分於全台300多處路口向選民拜票，總統蔡英文則現身台北小巨蛋替候選人打氣，同時現場齊聚百名支持者高喊凍蒜，蔡總統說，自己未站路口，是要將對民眾影響降到最低。

今年第一個上班日1月2日，總統蔡英文連任辦公室與全國立委候選人同步在早上7時30分，展開「台灣要贏，全台站出來」全台同步站路口拜票活動，各選區的立委候選人、全體黨公職在300多處路口、街頭跟選民拜票。

蔡總統及民進黨副總統候選人賴清德上午分進合擊，分別在台北小巨蛋前廣場、新北市華江橋頭替立委候選人加油打氣；另外，民進黨主席卓榮泰也赴台北橋替立委後選人站台。

即便上午稍有涼意，熱情的支持者仍赴台北小巨蛋旁替立委及蔡總統打氣，當蔡總統出現時，支持者紛紛高喊「小英凍蒜」、「蔡總統加油」等語，蔡總統也向支持者握手致意，民眾的熱情已溢於言表。

不過，蔡總統原本也要「站路口」向民眾拜票，但為了不影響民眾上下班，後來採取到場替立委候選人加油打氣的方式，致意後便離開。

蔡總統受訪時表示，希望總統的投票與立委的投票可以一致，讓總統在施政時有國會的強力支持，因此國會過半對總統的施政很重要，這確實也是民進黨很重視、也是希望達成的目標。

媒體詢問，最後階段的催票是否也會影響投票率。蔡總統說，每四年的大選是體現民主精神的重要時刻，希望選民珍惜民主國家權力的行使，也希望把時間空下來一起去投票。

蔡總統也提到，她以前就曾經站過路口，例如2010年競選新北市長時，她也是一天到晚都在站街頭；至於今天為何最後沒有站路口，蔡總統指出，競總在規劃活動時有很多方案，一方面要把對一般民眾的生活影響降到最低，同時配合安全的考量。（編輯：楊凱翔）1090102

選戰倒數，總統蔡英文連任辦公室與民進黨全國立委候選人2日早上同步展開「台灣要贏，全台站出來」站路口拜票活動，蔡總統（前）一早在台北小巨蛋前廣場替北市8名立委候選人站台，與民進黨台北市第4選區（內湖、南港區）立委候選人高嘉瑜（右3）握手致意。中央社記者王飛華攝 109年1月2日