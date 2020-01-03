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國營事業甄試增額221名 錄取率提升至7.23%

最新更新：2020/01/03 16:23
經濟部宣布國營事業108年新進職員甄試增列需用名額計221名，總錄取人數增至1440名，錄取率將由6.12%提升至7.23%。（示意圖／中央社檔案照片）
經濟部宣布國營事業108年新進職員甄試增列需用名額計221名，總錄取人數增至1440名，錄取率將由6.12%提升至7.23%。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）經濟部宣布國營事業108年新進職員甄試增列需用名額計221名，總錄取人數增至1440名，錄取率將由6.12%提升至7.23%，正式聘用人員起薪依照各公司規定，約在3萬6000元至3萬9000元之間。

國營事業面臨退休潮，為了補足人力、改善人力結構，台糖、台電、中油及台水等經濟部所屬國營事業在去年11月辦理新進職員甄試。經濟部今天發布新聞稿指出，油電糖水等國營事業108年新進職員甄試增列需用名額計221名，增額後甄試錄取總人數為1440名，以首節實際到考人數1萬9927人計算，錄取率將由6.12%提升至7.23%

經濟部說明，各用人機構得視業務需要，在預算員額範圍內，提報各類別增額人數，經甄試委員會同意後，由試務處於初試放榜前公告。

108年新進職員甄試共計招考26個類別，經用人機構因業務需要提報後，共計增列221名，分別為企管41名、人資2名、財會13名、國貿1名、資訊11名、統計資訊2名、政風2名、法務2名、地政5名、土木20名、建築3名、機械28名、電機59名、儀電7名、環工5名、畜牧獸醫2名、農業1名、化學3名、化工製程13名、石油開採1名，增額後甄試錄取總人數為1440名。

經濟部指出，正式聘用人員起薪及晉薪會依照所分發的公司規定辦理，目前各油電糖水起薪平均落在約新台幣3萬6000元至3萬9000元之間，再依據工作績效逐步晉升。（編輯：黃國倫）1090103

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