系外行星命名 台灣只能用China Taipei

（中央社記者吳欣紜台北3日電）國際天文聯合會（IAU）為慶祝成立100週年，首度開放會員國參與系外行星命名，台灣雖首次成功命名，但因過去與中國的談判結果，國名只能以China Taipei在網頁露出。

IAU去年成立100週年，為了慶祝此盛事，IAU讓全世界會員國參與系外行星命名、票選，總計有超過110個國家響應參與，其中台灣被指定可以為系外行星HD100655b及它所圍繞的恆星HD100655命名，結果去年底公布，由「水沙連－麗」獲選。

不過，打開IAU網頁發現，雖然台灣首次成功命名，但在網頁上顯示的國名卻是China Taipei，中研院天文所長、中華民國天文學會理事長朱有花受訪時指出，會有這樣的命名除了有歷史脈絡、也是過去談判的結果。

朱有花指出，中華民國雖較中共早加入IAU，但名字後來被中華人民共和國接收，台灣在1959年再度加入IAU，卻與中國衍生名稱爭議，由於兩邊都堅持要使用China名稱，最後在1979年IAU世界天文大會談判，決定台灣使用China Taipei，而中國使用China Nanjin。

朱有花也提到，台灣使用的China Taipei，兩字中間是沒有逗點的，而在IAU網頁上，China Taipei也是放在國家欄位，所以台灣使用China Taipei與現今任何因素都沒有關係。（編輯：葉俐緯）1090103