更多編輯台推薦新聞：
NBA飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人
運動

NBA飛人卡特橫跨4個十年 將成史上第一人

台北101點燈悼黑鷹殉職將士 幕後推手是海軍中校劉佳志
政治

台北101點燈悼黑鷹殉職將士 幕後推手是海軍中校劉佳志

悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子
政治

悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

中南部空品不佳 台電：配合持續降載

最新更新：2020/01/04 16:53
中、南部4日空氣品質不佳，空品指標達橘色提醒到紅色警示等級。圖為從彰化縣政府樓頂觀看整個彰化市區，呈現一片霧茫茫。中央社記者吳哲豪彰化攝　109年1月4日
中、南部4日空氣品質不佳，空品指標達橘色提醒到紅色警示等級。圖為從彰化縣政府樓頂觀看整個彰化市區，呈現一片霧茫茫。中央社記者吳哲豪彰化攝　109年1月4日

（中央社記者廖禹揚台北4日電）中、南部多個測站空品拉警報，台電表示已配合實施火力電廠機組降載，其中台中電廠降載量達8部機組裝置容量的5成以上，在供電穩定條件下，會持續降載減排。

環保署表示，今天空氣品質因水平及垂直擴散條件不佳，中、南部空品可能達橘色提醒到紅色警示等級，8日才可望改善。

台電下午發布新聞稿表示，會持續配合降載，以台中火力發電廠為例，全廠10部機組除2部因台中市政府廢照而停機外，今天截至中午降載量達270萬瓩，占其餘8部機組裝置容量一半以上；興達電廠降載量則達140萬瓩，也超過全廠燃煤機組裝置容量的一半。

根據台電網站，中火10部機組有2部因廢照停機、2部歲修，其他6部皆友善降載減排，興達則有2部機組環保停機，2部友善降載減排。

台電表示，電力業雖非空污主因，在確保系統供電穩定與安全的前提下，台電仍願意為改善空品貢獻心力，配合空品預警持續擴大降載，各界可在台電官網查詢到相關降載資訊及各火力電廠燃煤機組煙囪即時影像資訊。（編輯：鄭雪文）1090104

中、南部多個測站空品4日拉警報，台電對此表示已配合實施火力電廠機組降載。（圖取自環保署網頁taqm.epa.gov.tw）
中、南部多個測站空品4日拉警報，台電對此表示已配合實施火力電廠機組降載。（圖取自環保署網頁taqm.epa.gov.tw）
延伸閱讀
環保署：中南部空氣品質差 8日才可望改善台中紫爆 洪慈庸楊瓊瓔再為空污互槓環團指南北空氣品質落差大 環署：多重因素造成
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報