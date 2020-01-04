中南部空品不佳 台電：配合持續降載

中、南部4日空氣品質不佳，空品指標達橘色提醒到紅色警示等級。圖為從彰化縣政府樓頂觀看整個彰化市區，呈現一片霧茫茫。中央社記者吳哲豪彰化攝 109年1月4日

（中央社記者廖禹揚台北4日電）中、南部多個測站空品拉警報，台電表示已配合實施火力電廠機組降載，其中台中電廠降載量達8部機組裝置容量的5成以上，在供電穩定條件下，會持續降載減排。

環保署表示，今天空氣品質因水平及垂直擴散條件不佳，中、南部空品可能達橘色提醒到紅色警示等級，8日才可望改善。

台電下午發布新聞稿表示，會持續配合降載，以台中火力發電廠為例，全廠10部機組除2部因台中市政府廢照而停機外，今天截至中午降載量達270萬瓩，占其餘8部機組裝置容量一半以上；興達電廠降載量則達140萬瓩，也超過全廠燃煤機組裝置容量的一半。

根據台電網站，中火10部機組有2部因廢照停機、2部歲修，其他6部皆友善降載減排，興達則有2部機組環保停機，2部友善降載減排。

台電表示，電力業雖非空污主因，在確保系統供電穩定與安全的前提下，台電仍願意為改善空品貢獻心力，配合空品預警持續擴大降載，各界可在台電官網查詢到相關降載資訊及各火力電廠燃煤機組煙囪即時影像資訊。（編輯：鄭雪文）1090104