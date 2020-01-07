冒名恐嚇余天與館長 前調查官遭逮聲押

民進黨立委余天和館長陳之漢等人日前接獲勒索恐嚇信，刑事局偕同案發地警局偵辦，發現從事金融業的鄭姓男子（中）涉有重嫌，7日將他逮捕送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年1月7日

（中央社記者黃麗芸、葉臻台北7日電）民進黨立委余天和館長陳之漢等人日前接獲勒索恐嚇信，刑事局今天逮捕涉案的鄭姓男子，新北檢方訊後向法院聲請羈押。鄭男曾任調查局調查官，因涉洩漏個資案遭撤職。

刑事警察局訊後於下午將45歲鄭男依恐嚇取財罪嫌移送新北地檢署偵辦。檢察官訊問後，認鄭男涉恐嚇罪嫌重大且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

余天、國民黨立委顏寬恒、網紅館長陳之漢和2名企業董事長自去年12月27日陸續收到恐嚇信，且都署名同一個銀行帳號。刑事局偵一隊獲報，和案發地新北、桃園、台中警方組專案小組偵辦。

警方清查、分析相關資料，並調閱監視器影像、採集恐嚇信件相關生物跡證比對，發現住在北市的鄭男涉有重嫌，並掌握他寄送恐嚇信的影像和信件筆跡，上午將他拘提到案，查扣作案用電腦2台、手機2具、信封袋6個、筆記本2本、鋼筆1枝等證物。

據了解，鄭男為銀行業擔任法務人員，在澎湖縣調查站任職期間交往複雜，且涉嫌多次不法洩漏個資給業者和線民，調查局政風室針對其不法洩密犯行，展開蒐證調查，另還曾涉家暴案件。（編輯：黃世雅）1090107