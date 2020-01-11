韓國瑜高雄失血逾28萬票 後續罷韓力道值得關注

（中央社記者王淑芬高雄11日電）2020大選結果出爐，總統蔡英文在高雄拿下逾109萬票，比2016多出14萬多票；反觀國民黨韓國瑜，相較2018市長選舉得票，短短13個月，少了28萬1649票，後續「罷韓」力道值得關注。

這次總統高雄市投票率77.44%，比2016年的67.84%，成長10個百分點；蔡總統在高雄拿下109萬7621票，比2016年「英仁配」得票95萬5168票，多出14萬2453票。

反觀，韓國瑜2018年11月24日在高雄市長選舉拿下89萬2545票，大贏民進黨對手陳其邁近15萬票；但今天總統大選得票只有61萬896票，兩相比較足足少了28萬1649票。

另外，高雄市這次8席立委選舉，再次被綠營轟出「紅不讓」，藍軍連續兩屆立委選舉「掛蛋」。無論韓國瑜兩次選舉票數的流動與立委選情，不難看出港都選民對於市府團隊「路平、清淤」的市政成績不買單，乃至韓個人「就職未滿一年競逐大位」投下反對一票。

尹立等公民團體代表今晚接受聯訪指出，大選結果，韓國瑜比市長選舉得票少逾28萬票，不啻代表13個多月前，約54%高雄市民將高雄託付他，如今6成多民眾投下反對票。他認為，韓國瑜已失去執政正當性，呼籲要豪賭的韓國瑜要有認賠了結的打算，勿再利用高雄想要翻本，罷韓團體代表要求韓國瑜立刻道歉辭職下台。

「Wecare高雄」及公民割草等公民團體於去年12月26日攜帶3萬份罷免韓國瑜連署書到中選會提議罷韓，依照選罷法規定，中選會要在25天內回覆提案。

選前透過臉書呼籲總統選舉要支持蔡總統連任的前高雄縣長楊秋興也告訴中央社記者，透過這場選舉，代表更多市民不信任韓國瑜，新民意很清楚且等同罷免可以成立，盼韓國瑜知所進退，請辭市長。

配合2020總統選舉開票，韓國瑜位在國民黨高雄市黨部的建國路中午起封路做為開票之夜使用，但是今晚到場觀票人數不復13個月以前市長選舉觀票的人潮。到場韓粉心情隨計票愈顯沉重，有人抱頭痛哭，不斷質疑何以開出藍綠這麼懸殊的得票。

對於韓國瑜2020總統選舉得票大不如2018年市長選舉，高雄大學國立高雄大學應用經濟學系副教授翁銘章解讀，可以看得出來高雄市民對韓國瑜的不滿，包括高雄沒有政績，市民尤其不滿他「落跑」更是韓國瑜高雄輸票的主因；再者從「Wecare高雄」罷韓遊行有35萬人參加，可以感受到人民將憤怒轉化為選票，全部投射到蔡總統身上。

中山大學社科院副院長李予綱指出，昨天在學校就感受到學生的焦慮感，不少學生說很憂慮如果總統大選結果民進黨輸了執政權，憂心台灣將成為「香港第二」。他分析這次選舉，年輕人因為香港「反送中」事件有強烈「亡國感」，也是加乘並激發年輕族群投票的主因。（編輯：孫承武、黃世雅）1090111