股匯齊揚 新台幣收盤站上29元改寫近19個月高點

台灣13日再次上演股匯齊揚戲碼，新台幣兌美元收盤收29.952元，升值6.7分，且改寫近19個月以來的高點。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北13日電）外資大買台股，加上美中第一階段貿易協議即將簽署，台灣今天再次上演股匯齊揚戲碼，新台幣兌美元收盤收29.952元，升值6.7分，且改寫近19個月以來的高點，台北及元太外匯市場總成交金額則為15.54億美元。

2020年總統大選落幕，總統蔡英文確定連任，外匯交易員認為，由於政策方向得以延續，市場不確定性消除，股匯市均延續原本的趨勢。

台股今天開高震盪走高，收盤漲88.77點，為12113.42點，其中外資及陸資買超達新台幣107.46億元；新台幣兌美元今天開盤價為30.01元，在外資匯入之下，迅速攻破30元整數關卡，站上29字頭，最高來到29.901元，尾盤漲勢收斂，以29.952作收，升值6.7分。

外匯交易員分析，今天尾盤同樣有央行調節的跡象，但收盤價格並未收在30元，尾盤調節幅度也不大，「這是個訊號」。

外匯交易員指出，央行放手讓新台幣升破30元，推測是央行調節之餘，還是得尊重市場機制，不會逆勢翻轉，而今天外資匯入、市場氛圍樂觀以及人民幣強漲等議題，都有利新台幣升值，因此央行僅是適度調節。

其實央行官員日前也在記者會上明白指出，當匯市出現外資集中且鉅額匯入等情況，央行本於職責，會進場調節，但並無設定特定目標價位。

不過外匯交易員分析，市場解讀上，還是會認為央行「放手」讓新台幣升破30元整數關卡，進而加深對新台幣的升值預期，近期市場氛圍又偏向樂觀，可以預見，新台幣將續呈偏升走勢。（編輯：趙蔚蘭）1090113