行政院臨時院會 將提出內閣總辭案

行政院將於13日下午5時舉行臨時院會，預料將提出內閣總辭案。行政院長蘇貞昌（前）11日曾表示，選舉是一時，「明天之後，我們繼續團結為國家打拚」。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北13日電）行政院將於今天下午5時舉行臨時院會，預料將提出內閣總辭案。

2020總統立委大選11日投開票，蔡總統拿下超過817萬票勝選，民進黨在立法院取得61席單獨過半。行政院表示，依照憲政慣例，在新國會產生後，內閣將循例擇日總辭。

行政院長蘇貞昌當晚臉書發文表示，選舉是一時，「明天之後，我們繼續團結為國家打拚，讓台灣更美麗」。（編輯：黃瑞弘）1090113

蘇嘉全：蘇貞昌行政團隊帶得很好 應繼續擔責任

（中央社記者陳俊華台北13日電）立法院長蘇嘉全今天說，他覺得行政院長蘇貞昌過去一年多來，把行政團隊帶得非常好，「蘇貞昌院長應該繼續擔起這個責任」。

蘇嘉全下午召集朝野協商，研商「召開第9屆第8會期臨時會」事宜。

蘇嘉全1月底將卸任立法院長，外界關注未來動向。蘇嘉全會前受訪時表示，可以休息一陣子，放空自己，他覺得蘇貞昌這一年多來，把行政團隊帶得非常好，「蘇貞昌院長應該繼續擔起這個責任」。

至於新國會龍頭部分，蘇嘉全說，尊重黨團決定，民進黨一向由黨團決定誰來當院長，有相關機制推薦院長人選；媒體詢問，是否有人尋求支持？蘇嘉全說，「沒有啦，我已經沒有選票」。

民進黨團總召柯建銘被問到是否要角逐下屆立法院長時，則提出「2個思考、2個尊重」，他說，選後台灣面臨新的變局，總統蔡英文、民進黨未來要如何團結大家，加上國際政治情勢、兩岸局勢變化，國家要重新開始。

柯建銘表示，立法院是朝野攻防中心，立法院穩定、正常運作，是國家發展重要基礎，接著再來談個人問題；「2個尊重」則是尊重蔡總統選後政治布局、人事安排，也尊重黨團的討論與共識。

至於台灣民眾黨不分區立委當選人蔡壁如拋出「在野大聯盟」概念。柯建銘說，新國會即將產生，希望有新文化、新典範，建立在可溝通、論政的原則上，不是只有操作網軍；立法院是講求高度專業，「不是白目有用」，各政黨一定有攻防、競爭，哪個黨提出的法案比較有道理，還是要彼此尊重。

國民黨團總召曾銘宗表示，是否要角逐國會龍頭還言之過早，但國民黨一定會推出人選，還要經過黨團大會凝聚共識後再提出，希望能爭取最多票數，「假設其他在野黨願意支持我們，非常歡迎」。（編輯：紀淑芳）1090113