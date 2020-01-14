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立院召開臨時會 處理109年度中央政府總預算案

最新更新：2020/01/14 12:35
立法院14日到22日召開臨時會，審議109年度中央政府總預算案，16、17日將密集協商。（示意圖／中央社檔案照片）
立法院14日到22日召開臨時會，審議109年度中央政府總預算案，16、17日將密集協商。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北14日電）立法院今天舉行全院委員談話會，處理民進黨立委柯建銘等67人建請召開臨時會事宜。各黨團同意，14日到22日召開臨時會，審議109年度中央政府總預算案，16、17日將密集協商。

民進黨立委柯建銘、管碧玲、李俊俋等67人提案，希望在14日至22日召開臨時會，審議「中華民國109年度中央政府總預算案」。

立法院上午11時舉行全院委員談話會，宣讀協商結論，各黨團同意定於14日舉行全院委員談話會，談話會結束後，隨即召開第8會期臨時會。14日到22日為一次會；臨時會處理的特定議案為中華民國109年度中央政府總預算案。

協商結論指出，各黨團同意13日到16日下午2時前，由行政部門先行向提案委員與各黨團進行溝通；1月16日下午2時到1月17日進行密集協商。

談話會結束後，隨即舉行第8會期第一次臨時會第一次院會。主持院會的立法院長蘇嘉全說，因程序委員會未審定議程，依例由議事處編定草案提報院會，會議議程照編制草案通過，處理中華民國109年度中央政府總預算案。

蘇嘉全說，依協商結論，由行政部門先行向提案委員與各黨團進行溝通，1月16日下午2時起請各黨團幹部到議場三樓，進行密集協商。（編輯：郭萍英）1090114

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