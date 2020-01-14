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6搶1洪一中掌兵符變數不大 農曆年前確認

最新更新：2020/01/14 17:49
6搶1選訓會議14日在體育署舉行，未公布教練團名單，據了解洪一中續掌中華隊兵符應該不會有變數。中央社記者張新偉攝　109年1月13日
6搶1選訓會議14日在體育署舉行，未公布教練團名單，據了解洪一中續掌中華隊兵符應該不會有變數。中央社記者張新偉攝　109年1月13日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）2020東京奧運中華成棒隊今天舉行選訓會議，未公布教練團名單，中職秘書長馮勝賢說，今明兩天跟富邦球團和洪一中確認後才會定案；據了解洪一中續掌中華隊兵符應該不會有變數。

今天選訓會議在體育署舉行，會中討論奧運棒球6搶1資格賽中華隊教練團組成，中職先前就已表態，富邦悍將隊總教練洪一中是中華隊總教練唯一人選。

洪一中先前不斷表示沒有意願接任總教練，但昨天他在悍將隊開訓受訪時鬆口，是否接中華隊總教練決定權交給悍將球團。

今天選訓會議上有討論大致教練團名單，但沒有公布，中職秘書長馮勝賢會後表示，會中選訓委員還是希望由洪一中帶領中華隊。會後馮勝賢將與悍將球團聯繫，明天也會親自下高雄跟洪一中說明狀況，確定後再一併對外公布，目標農曆年前確定。

據了解，洪一中接掌中華隊總教練兵符應不會有變數，其餘教練團組成名單，與世界12強賽中華隊教練團落差不大，但可能並非各球團都有教練支援。（編輯：張雅淨）1090114

2020東京奧運中華成棒隊14日舉行選訓會議，沒有公布教練團名單，中職秘書長馮勝賢（右）表示，會中選訓委員還是希望由洪一中帶領中華隊，這兩天跟富邦球團和洪一中確認後才會定案，目標農曆年前確定。中央社記者謝靜雯攝　109年1月14日
2020東京奧運中華成棒隊14日舉行選訓會議，沒有公布教練團名單，中職秘書長馮勝賢（右）表示，會中選訓委員還是希望由洪一中帶領中華隊，這兩天跟富邦球團和洪一中確認後才會定案，目標農曆年前確定。中央社記者謝靜雯攝　109年1月14日
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