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5G頻譜競標
5G第一波釋照2019年12月10日開始競標，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。
5G頻譜競標
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5G頻譜競標2/20

5G銀彈大戰煞不住 業界估標金上看1500億

最新更新：2020/01/14 16:54
5G標金達到新台幣1325.17億元，產業人士預估，在電信業者沒有收手的情形下，最終總標金可能上看1500億元。（中央社檔案照片）
5G標金達到新台幣1325.17億元，產業人士預估，在電信業者沒有收手的情形下，最終總標金可能上看1500億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯、江明晏台北14日電）5G銀彈大戰停不住，標金達到新台幣1325.17億元。產業人士預估，在電信業者沒有收手的情形下，最終總標金可能上看1500億元。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星5大電信業者廝殺角逐。

今天競標進入第25天，台灣之星昨天宣布再獲新台幣34.2億元銀彈挹注後，5大電信商持續推升競標熱度。根據下午4時結束的250回合競標結果，總標金來到1325.17億元天價。

其中熱門頻段3.5GHz標金飆上1308.69億元，進逼德國在2019年競標時，創下世界第2高標金的紀錄。至於28GHz維持得標金16.48億元，1800MHz至今仍無人出手。

德國在2019年6月完成5G釋照，3.5GHz頻段總共釋出300MHz，標金達47.18億美元，折合新台幣約為1420億元，為世界第2；世界第1的標金紀錄是義大利創下，義大利在2018年10月完成5G釋照，當時3.5GHz頻段總共釋出200MHz，標金達48.20億美元，折合新台幣約為1450億元。

5G競標僵持不下，資深產業人士表示，5大電信現在在3.5GHz黃金頻段，就卡在「關鍵10MHz」，假設中華電、遠傳各拿80MHz，台灣大考量與亞太電共頻將各拿60MHz、20MHz，而台灣之星堅持要40MHz，加總就還是280MHz，仍高於這次釋出頻寬270MHz共10MHz。

他更指出，後續還有第二階段的位置競標，各家都想搶得較好的位置，也期望頻段連續，預估整體標金將突破1500億元；換言之，台灣在3.5GHz的標金絕對金額，可能就會超越義大利，成為世界第一。

至於標金衝高，未來5G資費該如何制定，產業人士表示，資費的訂定還是要看龍頭老大，換言之中華電信將是關鍵角色。（編輯：黃國倫）1090114

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