中選會公告選舉補助款 民進黨2.4億國民黨1.6億

中選會17日指出，這次總統選舉，韓國瑜、張善政及蔡英文、賴清德分別可獲得的補助金額為1億6566萬3570元及2億4510萬6930元。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）中選會今天公告，第15任總統、副總統選舉當選人為蔡英文、賴清德。另外，代表國民黨參選的韓國瑜、張善政及代表民進黨的蔡英文、賴清德，分別可獲得新台幣1億6566萬元及2億4510萬元的補助金。

中選會今天舉行委員會議，會後透過新聞稿表示，這次總統選舉共有3組候選人，代表親民黨參選的宋楚瑜、余湘獲得60萬8590票；韓國瑜、張善政獲得552萬2119票；蔡英文、賴清德獲得817萬231票。會中審定通過並公告第15任總統、副總統選舉當選人為蔡英文、賴清德。

中選會指出，依總統副總統選舉罷免法規定，各組候選人選舉得票數達當選票數1/3以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新台幣30元，但其最高額不得超過候選人競選經費最高金額。

這次總統選舉，韓國瑜、張善政及蔡英文、賴清德分別可獲得的補助金額為1億6566萬3570元及2億4510萬6930元，未超過候選人競選經費最高金額新台幣4億3029萬7000元。

中選會進一步表示，上述2組候選人都為政黨推薦，依總統副總統選舉罷免法第41條第3項規定，候選人競選費用的補貼應於當選人名單公告次日起20日內，由中選會核算補貼金額並通知推薦候選人的政黨，於3個月內向中選會領取。

此外，依總統副總統選舉罷免法第31條規定，登記為總統、副總統候選人時，各組應繳納保證金新台幣1500萬元，候選人得票數不足選舉人總數5%者，保證金不予發還。

中選會指出，第15任總統、副總統選舉人總數為1931萬1105人，選舉人總數5%為96萬5556人。韓張、蔡賴2組候選人得票數均超過選舉人總數5%，保證金均應予發還；宋楚瑜、余湘這組候選人因得票數不足選舉人總數5%，依規定不予發還。（編輯：謝佳珍）1090117