蔡總統：連現任總統都要初選 沒有所謂指定接班

總統蔡英文（右）20日被問到，她的副手賴清德（左）適不適合做為下一任接班人，她說，民進黨連一個現任總統都要經過初選，所以，「沒有所謂的指定接班的事情」。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天被問到，她的副手賴清德適不適合做為下一任接班人，她說，民進黨連一個現任總統都要經過初選，所以，「沒有所謂的指定接班的事情」，一切都是個人的努力。

蔡總統今天接受年代新聞台專訪，民進黨的接班問題，以及未來是否進行內閣改組，成為關切的焦點。

現場來賓追問賴清德適不適合成為接班人，蔡總統說，民主社會裡面，尤其是像民進黨這樣的政黨，連一個現任總統都要經過初選，所以，沒有所謂的指定接班的事情。

她說，民進黨裡面有很多的、比較年輕世代的，包括賴清德等人，他們的條件都很好，但是她是領導人，不能夠在這些事情上去做任何的偏好或者怎樣，她的責任就是維持一個公平的平台。

至於賴清德未來的任務，蔡總統說，跟她做事的人都很忙，她覺得以賴清德的歷練，他應該還可以幫忙很多事情。

對於行政院長蘇貞昌和她的互動，蔡英文特別提到，蘇貞昌常常跟她說，「我們兩個可以變成民主的典範了」，過去有段時間他們確實是競爭的關係，但是在這個階段，他們變成是一個夥伴關係，而且是一個非常有效率的夥伴關係。

蔡英文表示，他們兩人都覺得這是滿好的一件事，也都很珍惜這一段時間相互配合的這種夥伴關係。

她說，所以選舉結束後第一時間，她就請蘇貞昌留下來繼續做，他也同意了，這個時候整個行政團隊就穩定下來。

不過，主持人也問到，520總統就職，按慣例還會有一次內閣總辭，屆時是否會有另外一波人事布局或者這一波留任以後就不再考慮任何其他的人事布局。

蔡總統說，現在暫時沒有其他的想法，行政院長就是一個行政團隊最重要的一個領導，他對於他的行政團隊內部要做什麼樣的調整，其實是院長的職權，那當然他會來找總統商量，「那我們基本上還是希望這個行政團隊開始可以穩定」。 （編輯：黃國倫）1090120