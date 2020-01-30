立院新龍頭 綠推堃昌配藍31日討論人選

民進黨立法院黨團總召柯建銘（左2）30日說，黨團一致支持民進黨立委當選人游錫堃（右2）擔任立法院長，與立法院副院長蔡其昌（左）搭配，是民進黨推出的最佳拍檔，希望兩位能領導立法院，讓立法院有新的氣象。中央社記者施宗暉攝 109年1月30日

（中央社記者陳俊華、范正祥台北30日電）第10屆立法委員將於2月1日報到，並舉行正、副院長選舉。民進黨立法院黨團一致支持立委當選人游錫堃、立法院副院長蔡其昌；國民黨團明天上午才會討論、推出人選。

第10屆立法委員將在2月1日報到、宣誓就職；當天上午10時30分，先舉行院長選舉投票，並在12時開票、下午2時30分再舉行副院長選舉投票，下午4時開票，新任正副院長將在下午5時宣誓就職。

民進黨立法院黨團上午召開籌備會、黨團大會。黨團總召柯建銘會後表示，黨團一致支持游錫堃當立法院長，蔡其昌擔任立法院副院長表現也非常傑出，所以這是民進黨推出的最佳拍檔，會中鼓掌通過，毫無疑義。

擔任代理國民黨秘書長的國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時重申，國民黨會推出人選角逐正、副院長。

曾銘宗表示，黨籍新科立委31日上午將在中央黨部舉行座談，以推舉的方式產生角逐立法院正、副院長的人選，希望由資深立委參選院長、年輕立委參選副院長搭配參與角逐；如果推舉人選不成，就進行假投票，產生角逐正、副院長人選。

至於國民黨角逐正、副院長可能人選，曾銘宗說，目前沒聽說，也還沒有人表態。

游錫堃上午也拜會時代力量立法院黨團。對於是否支持民進黨提出的「堃昌配」？內定出任時代力量黨團總召的邱顯智說，時代力量應該會有一致性的決定，2月1日投票之前再來討論。

據了解，台灣民眾黨的5名立委當選人已成立黨團，日前密集進行助理海選等事宜，日前黨團接獲來自於游錫堃與民進黨方面尋求支持，民眾黨已經聽到這些聲音。但民眾黨31日將召開黨團會議，會不會推派正副院長人選，或是會支持誰擔任立法院正副院長，都將由黨團大會來決定。（編輯：蘇志宗）1090130