第10屆立委2/1就職 堃昌配將掌立院

民進黨立法院黨團總召柯建銘（左2）30日說，黨團一致支持民進黨立委當選人游錫堃（右2）擔任立法院長，與立法院副院長蔡其昌（左1）搭配，是民進黨推出的最佳拍檔，希望兩位能領導立法院，讓立法院有新的氣象。中央社記者施宗暉攝 109年1月30日

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北31日電）立法院第10屆立法委員明天報到、就職，並將選出正、副院長。民進黨立法院黨團一致支持立委當選人游錫堃、副院長蔡其昌的「堃昌配」；國民黨團則由立委賴士葆與楊瓊瓔搭檔參選正、副院長。

第10屆立法委員將在2月1日報到、就職宣誓，全體立委也會在議場前合影留念；當天上午10時30分，將先舉行院長選舉投票，並在12時開票、下午2時30分再舉行副院長選舉投票，下午4時開票，新任正、副院長將在下午5時宣誓就職。

為確保明天的立委報到、就職宣誓等流程順利進行，立法院同仁今天下午進行相關預演，議場前也擺設座椅、拉起紅龍、鋪設紅地毯，全體總動員做最後準備。

回顧第9屆立法院，民進黨團首度國會過半、囊括68席，國民黨團則有35席，時代力量拿下5席，成為國會第三大黨，但在立委林昶佐、洪慈庸相繼退黨後，第9屆尾聲時力只剩下3席；親民黨團加入無黨團結聯盟立委高金素梅後，共有4席。

第10屆立委選舉結果，民進黨團擁有61席，單獨過半，國民黨團有38席，去年剛成立的台灣民眾黨一舉拿下5席，成為國會第三大黨，時代力量拿下3席不分區立委；親民黨團因政黨票不到5%，無緣續留國會。

立委明天報到、就職後，並將選出正、副院長。民進黨立法院黨團一致支持前行政院長游錫堃、現任立院副院長蔡其昌的「堃昌配」；國民黨團則由立委賴士葆與楊瓊瓔搭檔參選正、副院長。

由於民進黨團單獨過半，民進黨推出的「堃昌配」，可望順利當選。

至於各黨黨團幹部，民進黨團總召由柯建銘續任，幹事長為立委鄭運鵬、書記長為立委鍾佳濱。國民黨團總召為立委林為洲，並協調出立委蔣萬安擔任書記長、立委林奕華擔任首席副書記長。

時代力量3位準立委分別擔任黨團幹部，總召為邱顯智、副總召（書記長）陳椒華、幹事長王婉諭；台灣民眾黨團總召為準立委賴香伶、副總召為準立委張其祿。

此外，為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，立法院也提醒媒體從業人員，議場及會議室等密閉空間，建議進入時請自行配戴外科口罩，其他開放空間則不強制。若有呼吸道症狀（如發燒、咳嗽）或曾至中國疫區或高感染區域採訪者，建議不要來院工作，如仍需來院採訪，請全程主動配戴外科口罩並配合量體溫、酒精乾洗手液消毒後進入院區。（編輯：蘇志宗）1090131