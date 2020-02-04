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台積電領漲 台股漲逾200點重回11500點

最新更新：2020/02/04 11:56
陸股壓力宣洩後4日開盤躍上紅盤，激勵亞股跟進，台股也在台積電大漲約3%帶動下，大盤指數漲逾200點，一路狂拉上11500點。中央社記者林俊耀攝　109年2月4日
陸股壓力宣洩後4日開盤躍上紅盤，激勵亞股跟進，台股也在台積電大漲約3%帶動下，大盤指數漲逾200點，一路狂拉上11500點。中央社記者林俊耀攝　109年2月4日

（中央社記者韓婷婷台北4日電）陸股壓力宣洩後今天開盤躍上紅盤，激勵亞股跟進，台股也在台積電大漲約3%帶動下，大盤指數漲逾200點，一路狂拉上11500點，半年線11287點暫告守穩。

新台幣也呈現升勢，上演股匯雙漲，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.340元開盤，貶0.8分；11時來到30.232元，升1角。

截至11時，加權股價指數上漲207.15點、為11562.07點、成交值新台幣986.51億元，在陸股昨天狂跌後，市場壓力獲得紓解，美股昨天也表現不差，使得今天資本市場緊張氣氛舒緩，台股也在測試半年線支撐後出現反彈，尤以台積電、大立光出現大漲最為激勵人心。

另外，受武漢肺炎疫情影響供應的被動元件積層陶瓷電容（MLCC）供給受影響而銳減，國巨、華新科等指標廠安全庫存拉警報，交期再度延長、達3個月以上。供給缺口擴大下，MLCC報價有望再度調漲，也吸引買盤趁機卡位，表現相對強勢。

分析師表示，台股昨天測試半年線後拉出長下影線，外資更轉賣為買，顯示短線跌幅已深，市場資金尋找具有價值的個股開始切入，不過由於武漢肺炎疫情仍在持續中，短線市場情緒依舊受到疫情發展牽動，震盪估計仍相當劇烈。

分析師指出，外資在鼠年開紅盤後2個交易日大舉賣超350億元，昨天盤勢雖仍相對偏弱，但外資操作已轉賣為買，顯示指數在短線急跌8%後價值浮現，在美中貿易戰暫告一段落、全球景氣審慎樂觀下，雖遇到武漢肺炎干擾，若疫情獲得控制，對於今年資本市場表現仍具期待。

法人則指出，台股短線走勢深受疫情發展影響，市場關注疫情是否對科技產業鏈造成斷鏈效應，近期上市櫃公司則將陸續公布1月營收，由於今年農曆春節落在1月，預估營收難有亮麗表現，也恐為短線對盤勢不利的因素。（編輯：楊凱翔）1090204

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