蔡總統肯定對岸協助：人道人權優於政治考量

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天說，對於對岸在台灣人民返鄉過程中給予協助，「我們表示肯定」。兩岸之間儘管有不同的政治主張，但疫情當前，人權與人道，應該優先於政治的考量；面對挑戰，對話與合作永遠是解決問題最好的方法。

中央流行疫情指揮中心上午舉行記者會，公布第一批自中國武漢返台台商共247人，已於3日深夜抵達，於今天凌晨3時完成入境檢疫程序。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，昨晚，從武漢出發的班機，已經順利協助一批滯留在武漢的民眾返抵台灣。除了機上防疫外，全體乘客下機之後，隨即依照中央流行疫情指揮中心的規劃，開始進行14天的隔離及健康管理，請民眾不用擔心，也請家屬放心。

她說，對於對岸在台灣人民返鄉過程中給予的協助，「我們表示肯定」。兩岸之間儘管有不同的政治主張，但疫情當前，人權與人道，應該優先於政治的考量。也謝謝雙方共同努力完成這次作業的所有單位和人員。面對挑戰，對話與合作永遠是解決問題最好的方法。

蔡總統指出，幾天前，台灣剛剛成功分離出新型冠狀病毒的病毒株，這是未來研發藥物或疫苗的重要基礎。台灣不僅不該成為國際防疫缺口，更會跟世界各國一起努力，把台灣的防疫經驗和科技能力，貢獻給所有需要幫助的人們。

她說，返台民眾全部下機，所有消毒、檢疫的作業完成後，衛福部長陳時中回報團隊「旅客情緒穩定，工作人員士氣高昂」。直到破曉之際，各隔離安置地點指揮官陸續回報，所有旅客入住完成，專案任務進度順利。

蔡總統表示，要向這一段時間來，各部會同仁不眠不休的努力，表達最大的謝意。她要代表政府感謝大家，也提醒民眾，接下來這段時間，將會是防疫工作最重要的時期，政府會繼續全力防堵疫情，防疫工作一刻不能鬆懈。台灣加油，大家加油。（編輯：蘇志宗）1090204