美股勁揚市場預期武漢疫情可控 台股大漲逾百點

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股道瓊指數大漲483點，市場預期中國武漢肺炎疫情可望獲得控制，激勵台股早盤大漲逾百點。法人表示，台股中長期均線維持多頭排列、KD指標將交叉向上，短線台股呈現走升格局。

美股勁揚，主因美國就業數據傳出利多，以及市場押寶中國武漢肺炎疫情不會重創全球經濟成長。其中道瓊工業指數終場上漲483.22點，收在29290.85點。標準普爾500和那斯達克指數再創新高。

受美股大漲激勵，台股早盤電子金融點火開高走高， OTC櫃買指數相對強勢，截至9時30分，大盤最高來到11707.52點，大漲134點，站穩5日線約11530點之上。

鴻海可望在2月10日全面復工，早盤走堅最高來到83.4元，漲1.45%，市值來到新台幣1.15兆元，台積電走堅最高來到331元，漲1.07%。聯發科最高來到390.5元，漲2.49%。

法人指出，中國武漢肺炎有機會在短期內控制，利空影響逐漸鈍化，台股回溫走揚。儘管1和2月景氣恐受武漢肺炎負面影響，不過5G基礎建設陸續展開、半導體廠商擴增資本設備、台商回流等因素支撐下，台灣經濟發展持續正向看待。

展望台股後市，法人指出台股連續3個交易日向上彈升，半年線約11305點強力支撐，指數下跌空間有限；中長期均線維持多頭排列、KD指標將交叉向上，短線台股呈現向上走升格局。（編輯：鄭雪文）1090206