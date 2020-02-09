散布衛生紙缺貨假訊息 調查局鎖定調查

（中央社記者林長順台北9日電）調查局今天指出，有網友在臉書上散布衛生紙、尿布等民生物資即將缺貨等假訊息，引發民眾前往賣場搶購，調查局已鎖定散布謠言的特定對象，將儘速展開調查。

調查局表示，武漢肺炎疫情愈趨嚴峻之際，國內疫情走向及潛在經濟衝擊均受民眾高度關注，調查局假訊息防制中心為穩定民眾對疫情不安情緒並防止有心人士刻意炒作，已迅速針對近期網路謠傳民生物資即將缺貨的不實訊息進行調查。

調查局指出，目前已掌握臉書林姓及黃姓用戶散布「因原物料均供口罩生產，衛生紙即將缺貨」等訊息。

另外，譚姓、李姓、趙姓、蔡姓網友散布「因尿布廠原物料短缺，尿布即將缺貨，建議盡快囤貨」等訊息，並鎖定某貿易商於LINE群組散布「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」及「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」等訊息。

調查局表示，將儘速針對訊息當事人展開調查。其他尚有多起散布民生物資將缺貨假訊息案正溯源調查中。

調查局強調，將依法積極查辦任何散布武漢肺炎疫情及民生物資短缺相關不實訊息，並呼籲民眾切勿轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。（編輯：陳俊碩）1090209