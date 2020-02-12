北京稱台灣以一中原則參與WHO論壇 外交部嚴正譴責

（中央社記者陳韻聿台北12日電）世界衛生組織（WHO）武漢肺炎論壇昨天登場，台灣與多國專家「線上」參與。中國外交部稱，台灣專家能獲邀是中國基於「一中原則」同意准允，外交部對此表達嚴正譴責及高度不滿。

中國外交部發言人耿爽11日在例行記者會指稱，台灣參與世衛組織技術性活動，必須在一個中國原則下，經過協商做出安排並經中方同意。

外交部發言人歐江安表示，對於中國外交部宣稱台灣專家此次能夠獲邀參加WHO論壇，是中國基於「一中原則」同意准允，外交部對此表達最嚴正的譴責及高度不滿。

歐江安強調，中國是造成這次武漢肺炎疫情迅速全球擴散、嚴重威脅全人類健康的元兇，卻不積極思考如何防制及消弭疫情、將政治凌駕全人類健康之上，藉題發揮，以虛構的「一中原則」打壓及矮化我國家地位與尊嚴，中國政府的粗暴操作，才是將無涉政治的公衛防疫議題炒作為政治議題，企圖藉此轉移中國人民及世界各國對其防疫失控的不滿情緒，令人不齒。

外交部鄭重聲明，台灣專家此次參與WHO論壇是台灣政府與WHO直接溝通作成的安排，「無需經中國同意」。

歐江安表示，台灣經與WHO直接協商，促成專家們以「個人」身分受邀參與論壇，「以避免無謂的政治紛爭」。此外，外交部經洽衛生福利部疾病管制署，WHO線上會議系統登入時，僅需填寫英文姓名及電郵地址，並沒有填寫參與國籍名稱的欄位，會議系統也僅顯示與會專家姓名，並未標示國籍。

外交部重申，台灣與中國互不隸屬，中華人民共和國未曾一日統治過台灣，台灣也絕不是中華人民共和國一部分，只有台灣的民選政府才能在國際上合法代表台灣2300萬人民，中國政府無權，更沒有立場假意代勞。

歐江安強調，台灣政府秉持「專業、務實、有貢獻」的原則爭取參與WHO，在剛結束的WHO第146屆執行委員會（EB）會議期間已獲空前廣泛的國際支持，充分證明台灣的訴求確實具正當性及合理性。外交部呼籲國際社會認清專制中國政權的惡劣本質，力挺民主台灣，也促請WHO回歸專業及中立，儘速讓台灣尊嚴平等地參與WHO所有會議、機制及活動。（編輯：紀淑芳）1090212