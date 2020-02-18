蘋概股腳軟 台股跌逾百點失守11700點

（中央社記者江明晏台北18日電）武漢肺炎衝擊，蘋果率先示警營收無法達標，蘋概三王今天腳軟，台股指數震盪走低，終場收在11648.98點，下跌114.53點，跌幅0.97%，失守11700點大關。

台股加權股價指數終場下跌114.53點，收在11648.98點，跌幅0.97%，成交值1387.75億元，失守5日線11758及11700點大關，電子股大跌1.78%，金融股相對有撐，上漲0.36%

蘋果今天表示，武漢肺炎導致iPhone供貨吃緊、旗下產品在中國需求不振，本季營收將達不到原估水準。蘋果公司（Apple）在1月28日公布季報時，預估去年12月底截至今年3月底的會計年度第2季營收達630億至670億美元。

觀察權值股今天走勢普遍下跌，晶圓代工廠台積電下跌9.5元，收322元，跌幅2.87%。大立光收4630元，跌幅4.44%，鴻海下跌0.5元，收83.4元，跌幅0.6%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，受到蘋果示警無法達到財測影響，今天電子股壓力大，疫情還是最大的利空來源，而來自季線與月線的壓力也頗重，如果5日線沒有儘快收復，台股短線恐持續整理。（編輯：鄭雪文）1090218

開低走低 台股跌114.53點

（中央社台北18日電）台北股市今天開低走低，收盤跌114.53點，為11648.98點，跌幅0.97%，成交金額新台幣1387.75億元。

加權指數開盤為11700.91點，盤中最高11717.10點，最低11642.95點；不含金融股指數9814.47點，跌118.20點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.39%、食品股漲0.16%、塑化股漲0.05%、紡織股漲0.07%、機電股跌1.70%、造紙股漲0.90%、營建股跌0.04%、金融股漲0.36%。

委買張數1185萬6433張，委賣張數666萬5693張，成交張數427萬8802張。

收盤時上漲399家，下跌397家，持平152家。

成交量前5名個股為元大S&P原油正2、群創、富邦VIX、元大滬深300正2、友達。

漲幅前5名個股為東森、圓剛、晶相光、銘異、捷泰。

跌幅前5名個股為美德醫療-DR、華擎、天瀚、吉祥全、力銘。1090218