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總統府：即日起到3/10 接受各界推自薦監委試委

最新更新：2020/02/18 21:21

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統府今天表示，監察委員與考試委員提名審薦小組第1次會議決定，即日起至3月10日，為期22天，公開接受各界推（自）薦監察委員及考試委員人選，並歡迎公民團體踴躍推薦。

總統府晚間發布新聞稿表示，「第6屆監察委員提名審薦小組」及「第13屆考試委員提名審薦小組」第1次會議分別於上午及下午在總統府召開，由小組召集人副總統陳建仁主持，總統蔡英文親臨致詞。

監察院第5屆監察委員任期將於109年7月31日屆滿，新任監察委員應於8月1日就職；考試院第12屆考試委員任期將於109年8月31日屆滿，新任考試委員應於109年9月1日就職。

為進行相關提名工作，總統已核定第6屆監察委員提名審薦小組設置要點及第13屆考試委員提名審薦小組設置要點，敦聘清廉、專業與聲望卓著的公正人士擔任小組委員，襄助總統辦理提名工作。

總統府表示，為廣納各領域傑出的人才，審薦小組今天會中決定，除由總統府函請相關機關團體推薦，並在總統府網站發布徵才公告，自今天起至3月10日（星期二）止，為期22天，公開接受各界推（自）薦監察委員及考試委員人選，並歡迎公民團體踴躍推薦。（編輯：郭萍英）1090218

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