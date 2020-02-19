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蘇貞昌20日出席民進黨團大會 尋求支持紓困條例

最新更新：2020/02/19 20:02
民進黨立法院黨團總召柯建銘19日說，行政院長蘇貞昌（圖）20日將出席黨團大會，尋求支持「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案。（中央社檔案照片）
民進黨立法院黨團總召柯建銘19日說，行政院長蘇貞昌（圖）20日將出席黨團大會，尋求支持「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北19日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，行政院長蘇貞昌明天將出席黨團大會，尋求支持「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案。

另外，柯建銘說，本會期不會列出優先法案，第9屆沒有審查完成的法案，全退回給各部會重新思考，「送來我們就審，比較實際」。

立法院第10屆第1會期21日開議。民進黨立法院黨團明天中午將舉行黨團大會，預計討論政黨質詢相關事宜、本會期優先法案、各委員會登記情形等。

柯建銘晚間受訪時表示，明天黨團大會將不討論優先法案，這會期會先處理武漢肺炎特別條例及特別預算；另外，還有促進轉型正義委員會、國家通訊傳播委員會（NCC）、考試委員、監察委員等4項人事同意權案，「列不列優先法案，只是一日新聞，列優先不代表一定優先」。

柯建銘說，第9屆第8會期也沒有列優先法案，這次就務實一點，因屆期不連續，第9屆沒審完的法案先全部退回，讓各部會重新檢視後，再送進來，「趕快送進來就代表優先」，例如最敏感的礦業法就要重新思考，條文也還沒出來，不知道什麼時候才會送進來。

柯建銘說，這會期先把武漢肺炎好好處理完畢，沒事不要開很多戰場，如果優先法案只列出名稱但沒有內容，也很麻煩，「送來我們就審，比較實際」。

另外，蘇貞昌在13日行政院會中指示，擬定因應武漢肺炎紓困的特別條例和特別預算，為期1年，預算規模初步匡列上限新台幣600億元，經費來源由歷年累計的歲計賸餘和主計總處籌措財源支應。特別條例草案預計在20日行政院會提出，通過後再送立院審議。

柯建銘說，明天行政院會將通過紓困特別條例草案，中午的黨團大會中，蘇貞昌也將率三長來黨團大會尋求支持，並由政務委員羅秉成說明特別條例的內容。

柯建銘表示，21日開議當天上午，就會請立法院長游錫堃召集朝野協商，將特別條例草案改列25日院會的討論事項，朝野黨團各版本草案應該協商一天就弄得完，「沒有什麼藍綠，不必爭功諉過」。

柯建銘說，預計25日院會先三讀特別條例後，27日的行政院會就能通過特別預算，接著3月3日的立法院會能進行特別預算的質詢，備詢完就付委，3月4、5日兩天能在委員會審查；再經隔週10日的程序委員會排案後，最快13日院會就能通過特別預算。（編輯：蘇龍麒）1090219

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