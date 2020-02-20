新台幣大貶逾1角 收30.254元

（中央社記者潘姿羽台北20日電）武漢肺炎陰霾籠罩亞洲，日本、南韓確診病例更是連環爆，亞幣全面重挫，新台幣兌美元今天收盤收30.254元，爆量重貶1.02角，貶幅0.34%，台北及元太外匯市場總成交金額達20.81億美元。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在亞洲擴散，除了中國死亡人數突破2000人，日本累計確診病例超過700例，南韓大邱也出現「超級傳播者」，引發恐慌，今天亞幣同步走弱，新台幣跌至逾半個月低位。

新台幣兌美元今天開盤價為30.18元，最高30.149元、最低30.256元。

外匯交易員指出，亞洲地區疫情連環爆，投資人信心不振，外資上演大出逃戲碼，新台幣今天隨亞幣走弱，且貶幅一路擴大，終場以30.254元作收，貶破30.2元關卡。

外匯交易員補充，美國經濟數據表現不錯，美元又有避險性質，吸引資金大量流入；在美元強勢、亞幣走弱情況下，儘管台灣受疫情影響相對小，經濟基本面有撐，不免受亞幣拖累，難以獨強，未來仍須關注外資動向，以及亞幣貶勢是否停歇。（編輯：張均懋）1090220