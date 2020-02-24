林昶佐續留外交及國防委員會 放話抗衡吳斯懷

（中央社記者陳俊華台北24日電）立法院今天進行無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤。無黨籍立委林昶佐說，與民進黨團交換後，確定回歸外交及國防委員會，因國民黨立委吳斯懷上任就和中共唱和，他有責任抗衡吳斯懷。

立法院第10屆第1會期上午進行無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤，林昶佐抽到社會福利及衛生環境委員會。

林昶佐晚間向中央社記者表示，過去4年來他都在外交及國防委員會努力，不僅為守護台灣安全努力，包括軍中人權、外交政策台灣化等，都希望能延續上一屆的腳步，繼續監督改革。

林昶佐也說，這幾年他接受數百外媒專訪，留在外交及國防委員會，可以將外交政策、國際關係結合外媒輿論發聲。

林昶佐表示，國民黨立委吳斯懷才剛上任，就和中共唱和，並以書面質詢方式指責總統蔡英文「挑起戰爭」，如今吳斯懷可能進入外交及國防委員會，他有責任繼續留在外委會抗衡吳斯懷。

另外，林昶佐也在臉書上發文表示，他一抽到熱門的社福衛環委員會後，馬上就有多位民進黨在環境、衛福領域專業的立委詢問是否可能調換，他立刻聯絡民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬，「正式確認換回我深耕4年的外交國防委員會啦」。

林昶佐說，聽說國民黨正在勸吳斯懷不要加入外交國防委員會，不知道結果如何，但不管怎樣，林昶佐已經回歸外委會了，「那些想進來舔共舔中、跟中國裡應外合的，最好三思」。

依據無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤辦法規定，參加抽籤的立委，在每年首次會期召集委員選舉人名冊編定前，得互換其所參加的委員會。這會期預定27日編定召集委員選舉人名冊、3月2日選舉召集委員。（編輯：林興盟）1090224