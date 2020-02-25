台股早盤跌百點後收歛 力守半年線

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）武漢肺炎對全球經濟威脅日增，投資人恐慌加劇，美股道瓊重挫1031點，台股今天早盤大跌逾百點，一度失守半年線，但隨即跌幅收歛。

武漢肺炎對全球經濟威脅日增，投資人恐慌加劇，美股上演「黑色星期一」，道瓊工業指數終場大跌1031.61點，跌幅3.56%，收在27960.8點。日本股市日經225指數今天開盤也一度暴跌逾1000點。

受美股日股重挫衝擊，台股今天開盤下挫，早盤一度大跌逾百點，最低來到11415點，下跌119點，跌幅逾1%，一度半年線約11431點失守。

早盤類股齊跌，主要權值股下挫，股王大立光來到4570元，跌幅0.87%，鴻海跌破80元，來到79.9元，跌幅0.99%，晶圓代工龍頭台積電下跌0.78%，來到317.5元。聯發科來到373.5元，下跌0.93%。

法人指出，目前台股跌勢明顯，看能否守住年線出現支撐止穩，日本、韓國肺炎疫情有擴大跡象，市場投資情緒趨於保守，短線多方士氣相對低迷，不過考量中國疫情有趨緩跡象，復工率逐漸增加，最壞情況已過。（編輯：林孟汝）1090225

憂武漢肺炎疫情衝擊全球經濟 日經暴跌逾1000點

（中央社東京25日綜合外電報導）武漢肺炎蔓延衝擊全球股市，投資人擔心新型冠狀病毒疾病爆發將重創經濟成長，東京股市尾隨前一天的歐美股市重挫，日經225指數今天開盤暴跌逾1000點。

日經225指數開盤旋即狂洩1051.53點，跌幅深達4.5%，報22335.21點。東證一部指數則慘跌70.88點或4.23%，報1603.12點。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1090225