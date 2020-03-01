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疫情衝擊首季營收獲利 台股2日面臨年線保衛戰

最新更新：2020/03/01 11:41

（中央社記者吳家豪台北1日電）武漢肺炎疫情擴散，企業在中國產能利用率偏低，製鞋大廠寶成已示警復工和缺料危機；投信分析，大陸企業開工率僅50%至60%，第1季營收與獲利將是今年最差季度，明天台股恐面臨年線保衛戰。

疫情影響層面擴及歐美市場，連帶歐美股市近日相繼出現較大震盪，受此不確定性壓抑，台股2月27日開高走低，終場下跌141.45點，收在11292.17點，成交量放大至新台幣2013.42億元。

美股道瓊指數本週跌幅逾12%，創2008年全球金融危機以來最糟單週表現，歐股、亞股也持續走低，為本週一台股帶來不安情緒。國安基金執行秘書阮清華指出，台灣疫情相對平穩，將持續關切後續影響，視情況採取因應措施。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到肺炎疫情擴散至亞洲和歐洲，近期台股恐將進入震盪，主要原因為武漢肺炎疫情全球擴散尚未緩解，加上大陸產線雖然復工，但現階段對於第2季市場供需的能見度仍相對混沌，市場明顯缺乏大方向。

廖哲宏表示，目前供應鏈復工狀況不一，供給與需求仍是不可控制的因素。若從大陸企業用電量觀察，目前開工率約在50%至60%，現階段雖然尚無客戶砍單，以盡速復工為主，但第1季營收獲利鐵定是2020年最差的季度，市場目前預估第2季回溫趨勢仍太過樂觀。

全球製鞋龍頭大廠寶成於2月28日晚間發布公告示警，因疫情影響，旗下負責生產端的裕元工業及負責零售端的寶勝國際，上半年營收獲利都將有重大不利影響，擬採取相關成本管控措施。

此外，台灣約有50家工具機廠商在中國大陸設廠，主要據點包括上海、江蘇、浙江等地，部分地區台商營運恐受到疫情影響。

另一方面，根據證交所統計，2月27日外資賣超232.25億元，近一週累積賣超944.37億元。由於今年以來外資呈現淨賣超，外資未來動向將是觀察台股後續的重要指標，而台灣指標企業對於第2季展望也將是市場關注的風向球。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾指出，近期外資持續賣超，何時停止會是盤面需要關注的焦點之一。若以技術面觀察，現階段台股已經跌破半年線，接下來11000點左右的年線位置將是重要關卡。

就題材、族群表現而言，鍾安綾認為，長期題材面並未改變，但是產業鏈中有較少產能在中國的企業受害相對較小，也可能受惠轉單效應，首先必須避開的族群應以手機跟零售消費為主，長線看好的5G等趨勢並未改變；對於下半年新機上市可能帶動的新需求，也還在市場長期觀察雷達上。（編輯：黃國倫）1090301

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